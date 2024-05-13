У Липецькій області заявили про пожежу на підстанції через атаку дронів

У Липецькій області (Російська Федерація) працювали системи протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Внаслідок цього на одній з підстанцій в регіоні сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Липецької області Ігоря Артамонова.

За словами російського чиновника, засобами ППО були "пригнічені" БПЛА біля Становлянського округу.

"На місці працюють працівники спецслужб. Жертв немає. Ліквідується спалах на території електропідстанції", - розповів він.

Пізніше губернатор заявив про відбій червоного рівня "Загроза атаки БПЛА" для Становлянського округу. А згодом оголосив і про відбій "Повітряної небезпеки" вцілому в області.

Атака дронів вночі в інших областях РФ

Зауважимо, що у ніч проти 13 травня в Росії заявляли про атаки безпілотників не тільки у Липецькій області, а також у Курській та Бєлгородській.

Так, в першій також була бойова робота сил та засобів ППО. Як пишуть пропагандистські медіа з посиланням на місцеву владу, у Курській області нібито були збиті 8 безпілотників літакового типу.

Щодо наслідків "нальоту" дронів у регіоні нічого не вказується.

Додамо також, у Бєлгородській області місцева влада заявляла про збиття кількох повітряних цілей на підльоті до міста, та також були повідомлення про атаку дронів. Внаслідок цього, за словами губернатора В'ячеслава Гладкова, були зафіксовані руйнування інфраструктури, є постраждалі.

Перед тим вночі місцеві пабліки писали про роботу ППО та вибухи в районі Бєлгорода.