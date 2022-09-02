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G7 встановить стелю цін на сиру нафту з РФ з 5 грудня, на нафтопродукти з 5 лютого, - FT
14:56 02.09.2022 |
Міністри фінансів країн G7 домовилися, що стеля цін на нафту з РФ почне діяти з 5 грудня для сирої нафти та з 5 лютого - для нафтопродуктів, повідомляє у п'ятницю Financial Times з посиланням на неназвані офіційні особи.
"Обмеження діятиме відповідно до ембарго ЄС на імпорт російської нафти: з 5 грудня для сирої нафти та з 5 лютого для нафтопродуктів", - наводить FT слова джерела, ознайомленого із ситуацією.
Чотири офіційні особи підтвердили виданню, що міністри фінансів "Групи семи" оголосять про угоду про запровадження обмеження цін на закупівлю російської нафти пізніше у п'ятницю. Раніше про такі плани міністрів повідомляла низка інших західних ЗМІ.
При цьому наголошується, що захід, на думку її розробників, буде найбільш ефективним лише в тому випадку, якщо він отримає підтримку третіх країн, які купують російську нафту у великих кількостях, наприклад, Індії.
Раніше про те, що міністри фінансів G7 планують оголосити про ухвалення ліміту в п'ятницю, повідомляла, зокрема, газета The Wall Street Journal. Вона наголошувала, що європейські офіційні особи сумніваються, що план може суттєво вплинути на ціни.
У березні США заборонили імпорт нафти з РФ, на початку червня ЄС затвердив шостий пакет санкцій, що передбачав заборону імпорту нафти та деяких нафтопродуктів із Росії.
За даними видання Politico, США пропонували досягти ліміту цін на російську нафту, вивівши з-під дії санкцій у сфері страхування вантажоперевезень лише ті країни, які погодяться купувати паливо за встановленою ціною. За словами джерел The Financial Times в офіційних колах, Вашингтон проводить переговори з Китаєм, Індією та низкою інших країн, які купували російську нафту з дисконтом до ринкової ціни після відмови від її закупівель багатьма європейськими покупцями через повномасштабну війну, розв'язану РФ проти України.
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