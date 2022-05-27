Поставка нефти из России в Индию и Китай достигла рекордных значений – аналитики

Снабжение нефти из России в Индию и Китай достигло рекордных значений, а Азия стала крупнейшим покупателем российского сырья.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Агентство указывает на рекордные поставки в Индию и Китай в то время, когда другие страны ограничивают импорт из-за войны в Украину.

По данным Kpler, от 74 до 79 миллионов баррелей российской нефти находились в транзите и в плавучих хранилищах в течение прошлой недели, что более чем вдвое больше, чем 27 миллионов баррелей непосредственно перед вторжением РФ в Украину в феврале.

В прошлом месяце Азия впервые обогнала Европу как крупнейшего покупателя, и, согласно данным Kpler, этот разрыв вырастет в мае.

"Некоторые заинтересованные покупатели в Азии больше мотивированы экономикой, а не политической позицией", - сказала Джейн Си, старший нефтяной аналитик Kpler в Сингапуре.

"При этом наблюдается рост интереса США к покупке Индией российской нефти, поэтому могут возникнуть определенные риски снижения этого торгового потока, даже если сейчас он вряд ли будет значительно уменьшаться", - добавила она.

По данным Kpler, на 26 мая на воде находилось около 57 миллионов баррелей Urals и 7,3 миллиона баррелей российской дальневосточной нефти ESPO, по сравнению с 19 миллионами Urals и 5,7 миллионов ESPO в конце февраля.