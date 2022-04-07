Проблема не только в газе: от каких металлов из России сильно зависит ФРГ

Насколько важен для экономики Германии импорт российской продукции? Таким вопросом в условиях расширения санкций против России и все более настойчивых требований ввести эмбарго на закупки газа из РФ задались ученые Института немецкой экономики в Кельне (IW).

"На первый взгляд, - говорится в опубликованном на сайте института исследовании, - Германии под силу справиться с приостановкой торговых отношений с Россией". Ведь в 2019 году, до пандемии, российские поставки обеспечивали всего 2% импорта ФРГ. Причем из РФ поступало в основном сырье, а на него приходятся в общем сложности лишь 7% немецких закупок за рубежом.

От никеля из России ФРГ зависит почти так же, как от российского газа

Однако Россия играет весьма важную роль как поставщик отдельных видов сырьевых товаров, и в этих случаях найти ей замену будет непросто, пришли к выводу четыре автора исследования. При этом они даже не стали рассматривать зависимость от российских энергоносителей, о которой в последнее время говорилось и писалось очень много, а сосредоточились главным образом на металлах.

"Полученные результаты показывают, что Германия зависит прежде всего от импорта никеля из России", - подчеркивается в исследовании. В 2019 году 40% никеля, импортированного немецкими компаниями, поступили из РФ (для сравнения: такова в настоящий момент, по данным министерства экономики ФРГ, и доля российского газа на немецком рынке).

Российский никель важен не только для Германии, но и для всего мирового рынка: на Россию приходятся свыше 10% глобального экспорта этого металла, и она занимает третье место среди его крупнейших поставщиков. "Но это также означает, что есть альтернативные страны-экспортеры, к которым Германия могла бы обратиться в случае прекращения поставок из России", - пишут авторы и называют мировых лидеров: Индонезию (17,5% глобального экспорта) и Канаду (11,8%).

При этом они отмечают, что Индонезия могла бы экспортировать значительно больше, поскольку на нее приходится 31,3% мировой добычи никеля, однако в 2020 году индонезийское правительство ввело ограничения на вывоз этого металла, на которые Евросоюз пожаловался во Всемирную торговую организацию. Вердикт ВТО ожидается к концу этого года. Крупным производителем никеля являются также Филиппины (13,8%).

Никель нужен для производства нержавеющей стали, а в будущем будет играть растущую роль при производстве аккумуляторных батарей для электромобилей, поясняют ученые IW.

На мировом рынке есть замена российским поставкам палладия и хрома

Россия является также важнейшим поставщиком палладия для немецкой промышленности, обеспечивая свыше 25% его импорта в ФРГ. Этот металл используется в автомобилестроении, химической промышленности и электротехнике, а это - ключевые отрасли экономики Германии, подчеркивают авторы исследования.

Они указывают, что Россия с долей почти в 20% является чемпионом мира по экспорту палладия. Но, опять-таки, далеко не единственным его поставщиком на глобальный рынок. Вслед за РФ идут Великобритания (18%), США (14%), Южная Африка (13%). Существенные объемы палладия производят Канада и Зимбабве.

Германия в значительной мере зависит также от поставок из России хрома. Тут доля РФ превышает 20% в немецком импорте этого металла. "Правда, на российские поставки приходятся лишь 6% общемирового экспорта хрома, тем не менее это позволяет России занимать четвертое место среди стран-экспортеров хрома", - говорится в исследовании.

Его авторы называют в качестве потенциальной альтернативы России Южную Африку, обеспечивающую почти 50% глобального экспорта хрома. В группу лидеров входят также Казахстан (19%) и Индия (8%). Хром используется при производстве нержавеющей стали и в химической промышленности.

Нужны соглашения о свободной торговле с США и Канадой

Кроме того, Германия получала раньше из России примерно 14% необходимого ей кадмия, хотя данные за 2021 год свидетельствуют о сокращении этой доли наполовину, указывают авторы исследования. В определенной мере, по их мнению, ФРГ зависит также от поставок из РФ алюминия (менее 10% импорта) и, если говорить не о металлах, фосфатов (5%).

В любом случае "не только Германия, но и мировой рынок зависят от сырья из России, она - сырьевой гигант", пишут в заключение ученые Института немецкой экономики. Поэтому, подчеркивают эксперты, важно заключить или полностью претворить в жизнь соглашения о свободной торговле с богатыми полезными ископаемыми и, по возможности, стабильными демократическими странами. Они называют США - с ними соглашение TTIP сорвалось, Канаду, договор CETA с которой вошел в силу лишь частично, а также Южную Африку.

Одновременно следует изучить возможности добычи и переработки особенно важных полезных ископаемых в Германии и других странах Евросоюза.

Третьим направлением преодоления сырьевой зависимости от России авторы исследования называют рециклинг (переработку отходов) и создание экономики замкнутого цикла, иными словами - развитие безотходного производства.