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Байден угрожает оставить Россию без доллара. Девять причин, почему Москве будет больно
08:48 03.02.2022 |
Угроза российского вторжения в Украину сохраняется, на что США готовы ответить запретом доллара. Какие последствия будут для РФ и для самого Запада.
Западные страны проводят инвентаризацию своих возможностей для сдерживания России на украинском направлении. Среди наиболее грозных - заявленные президентом США Джо Байденом инструменты отключения РФ от доллара и/или от SWIFT.
LIGA.net разбиралась, что это означает и какие последствия будут для России и для Запада.
19 января президент Байден прокомментировал переброску российских войск к границе с Украиной, подчеркнув, что в случае вторжения Владимир Путин столкнется с "невиданными ранее санкциями". Он предупредил, что для США и всего мира это будет иметь негативные последствия, но для России - разрушительные.
"Если они (россияне - Ред.) вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом", - сказал Байден.
Американский президент не уточнил, каким образом его администрация может это сделать, но наиболее очевидными могут быть два варианта. Первый - США внесут российские банки в санкционные списки, после чего американские граждане и физлица не смогут вести с ними дела.
При любых безналичных расчетах в долларах - в каком уголке планеты они бы не проводились - задействуются корреспондентские счета банков США, а в случае введения санкций они такие операции проводить откажутся. То есть российские банки потеряют возможность проводить любые безналичные операции с американской валютой.
1. Проблемы международной торговли
Это будет огромным ударом по финансовой системе РФ, считает финансовый аналитик Иван Угляница. Он напоминает, что американский доллар является главной валютой в международной торговле и в торговле России в частности.
Так, по данным Федеральной резервной системы США, за 20 лет (с 1999 по 2019) доля доллара в международных сделках и на финансовых рынках была доминирующей везде, кроме Европы:
* Южная и Северная Америки - 96%;
* Азиатско-Тихоокеанский регион - 74%;
* Европа - 23% (евро - 66%);
* Остальной мир - 79%.
В России в последнем квартале 2020 года доля доллара в экспорте впервые упала ниже 50% (до 48,3%). Но по итогам всего года процент доллара составил 55,8.
Российские власти неоднократно заявляли о желании отказываться от доллара и, к примеру, в расчетах с Китаем доля евро превысила 80%. Однако доллар США пока остается главной валютой для РФ, и в случае запрета операций с ним россиянам придется как-то его замещать.
"Доллар имеет огромный процент, можно, конечно, часть сделок перевести в другие валюты, но абсолютно все точно не удастся. Вообще неясно, что в таком случае (запрета доллара - ред.) делать", - говорит Иван Угляница.
2. Проблемы населения
Клиенты финучреждений, попавших под санкции, тоже не смогут проводить операции с долларом.
Запрет доллара грозит и валютным шоком, а падающий рубль приведет к удорожанию импортных товаров для россиян и ускорению инфляции.
Также непонятно, что делать с деньгами населения, которые хранятся в банках в долларах. И тут важно, отмечает Угляница, предупредят ли США о санкциях - в таком случае у физлиц и юрлиц будет время забрать вклады или конвертировать их в другие валюты. Но непонятно, что делать, если санкции случатся в моменте, ведь принудительно конвертировать валюту банки не имеют права.
Кроме этого, обычно банки не имеют больших объемов наличности, а в случае введения санкций население, вполне вероятно, начнет массово забирать свои вклады.
Решение проблем есть, уверен российский экономист Владислав Иноземцев, напоминая, что в законопроектах Конгресса США о санкциях речь идет о введении ограничений против как минимум трех из 13 системообразующих банков России. То есть менять валюту в РФ можно будет через банки, не попавшие под санкции. А в случае недостатка наличности может подключиться российский Центробанк, который не фигурирует в потенциальных санкционных списках.
"Резервы ЦБ огромны - $638 млрд долларов. Если он запросит наличные доллары, ему их выдадут западные банки без проблем", - говорит Иноземцев в комментарии LIGA.net.
3. Проблемы с другими валютами
Бывший зампред Центробанка РФ, экономист Сергей Алексашенко в комментарии LIGA.net указывает, что запрет доллара для определенного числа банков не будет катастрофой: "А с евро можно будет работать? А с фунтом? А с франком? А с иеной?"
В то же время, есть опасения, что для российских банков усложнится работа и с другими валютами, так как иностранные финучреждения могут перестраховываться из-за опасений попасть под санкции США, рассказывал Forbes источник в топ-менеджменте крупного российского банка.
"Европейский бизнес, который ведет дела с США, обычно подчиняется американским законам. Поэтому некоторые банки в Европе вряд ли решатся на трансакции с заблокированным банком", - соглашается с этим другой собеседник издания, директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
К тому же есть вероятность, что под запрет попадут не только доллары, но и другие валюты. По данным Bloomberg, США и ЕС обсуждают запрет на конвертацию долларов, евро и фунтов.
А Европейский Центробанк предупредил банки Европы о возможных санкциях против РФ и запросил план их действий в таком случае, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Отдельно Центробанк обсудил действия банков в случае отключения России от SWIFT.
Как отмечает Bloomberg, вариант со SWIFT Евросоюз и США считают "ядерным", то есть самым радикальным. Это и есть второй вариант реализации угрозы Байдена.
4. Проблемы со SWIFT
SWIFT - международная система для трансграничных переводов и платежей, к которой подключены более 12 000 банков со всего мира. Для простого объяснения, что это за система, ее часто сравнивают с мессенджером (WhatsApp, Telegram и др.), в котором банки обмениваются информацией.
Отключение от SWIFT фактически отрежет Россию от мировой финансовой системы, то есть российские банки просто не смогут проводить трансакции с иностранными партнерами и, более того, не смогут проводить их внутри страны, если не будет альтернативной системы.
"Это вернет страну в 90-е годы", публикует комментарий эксперта даже пропагандистское издание РИА Новости.
Как и с запретом доллара, в случае таких санкций огромный ущерб получит российская торговля, ибо неясно, как проводить расчеты с зарубежными контрагентами. Тут можно вспомнить опыт Ирана, банки которого из-за ядерной программы страны оказались без доступа к SWIFT.
В итоге экспорт нефти из страны снизился с 2,5 млн баррелей в 2011 году до 1 млн в 2014-м, международная торговля сократилась на 30%. Именно эту меру (вместе с непосредственным нефтяным эмбарго) называют одной из главных причин, почему Иран сел за стол переговоров. После заключения Иранской ядерной сделки и подключения банков к SWIFT экспорт нефти снова стал расти.
Учитывая, что Россия тоже нефтегазовая страна, последствия могут быть схожими, особенно в краткосрочной перспективе.
5. Проблемы бизнеса и населения
Проблемы в международных расчетах из-за финансовой изоляции РФ не только сделают рубль дешевле, а импорт дороже (из-за увеличения издержек бизнеса), но и приведут к дефициту некоторых групп товаров из-за нарушения цепочек поставок, считает Константин Воробьев, старший вице-президент ICDC Pacific Co.
Малый и средний бизнес, который экспортирует продукцию, столкнется "как минимум" с замедлением платежей и расчетов как с поставщиками, так и с покупателями, добавляет он.
"Они очень уязвимы к рискам ликвидности и нарушению сроков оплат - в отличие от "крупных" коллег у них часто нет никакой финансовой подушки безопасности", - объясняет Воробьев.
6. Проблемы альтернативных систем
Оценки ущерба от таких санкций сильно разнятся. Так, шведский экономист, бывший старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд считает их очень болезненными, в то время как Сергей Алексашенко так не считает.
"SWIFT это система передачи сообщений. Есть и другие. SWIFT очень удобный, это как мобильный телефон. Но если его нет, то можно жить и со стационарной связью или с телефоном-автоматом", - говорит он.
Речь идет о более старых системах (например, телекс), при использовании которых процесс банковских переводов станет сложнее, дольше и затратней (а иностранные банки ими не пользуются).
Когда впервые начались разговоры об отключении России от SWIFT - после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе - российские власти начали работать над аналогами.
С 2014 года в РФ заработала альтернативная Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Сейчас в ней 331 участник, в основном российские банки. По итогам 2020 года на нее пришлось 20,6% внутрироссийского трафика.
Но проблема даже не в том, что многие "дочки" зарубежных банков и некоторые местные крупные банки, как Тинькофф, пока не спешат подключаться к СПФС, а в том, что эти подключения могут быть "пустыми".
При работающем SWIFT банкам особо не нужна СПФС, тем более что иностранные партнеры ее не используют. В итоге эти банки могут исполнить требования российских властей и подключиться к внутренней системе, но продолжат использовать SWIFT, объясняет РБК.
Если санкции таки введут, для перехода на новую систему банкам потребуется неделя-другая, но в это время они просто не смогут рассчитываться, говорит Евгений Дубогрыз.
"Кроме этого, внутренняя система может быть не рассчитана на нагрузки, которые резко возрастут. Будут задержки, отсрочки платежей, какие-то могут быть не выполнены - все это трансакционные издержки. Также встают такие вопросы, как мошенничество, кибербезопасность. Панику это может спровоцировать", - перечисляет он другие риски.
7. Проблемы обхода санкций
Отключенный от SWIFT Иран проводил финансовые операции через некоторые иностранные банки, в частности, в Турции, Пакистане, ОАЭ, отмечает Иван Угляница.
Но это совсем не те масштабы, как и возможности альтернативных зарубежных систем (например, китайской CIPS), которые не могут конкурировать со SWIFT. К тому же США способны надавить на третьи страны, уверен Угляница. Об этом напоминает и Андерс Аслунд.
"Жизнь очень усложняется (при отключении SWIFT - ред.), и никто не хочет идти против США. Европейцы пробовали делать свою систему во времена Трампа, но ничего не вышло, так как никто не хотел попасть под американские санкции", - подчеркнул он.
Речь идет о платежном механизме INSTEX, который Франция, Германия и Великобритания создали после выхода США (в 2018 году) из Иранской ядерной сделки. Этот механизм должен был наладить торговлю стран Европы с Ираном в обход санкции США, но дальше сделок по гуманитарным товарам (которые и не были под санкциями) на незначительные суммы дело не зашло, хотя разговоры были даже о возможной продаже иранской нефти через INSTEX. Но они так и остались разговорами.
8. Проблемы с банковскими картами
Также есть вопрос, что будет с банковскими картами международных платежных систем Visa и Mastercard, которые есть у россиян. Евгений Дубогрыз отмечает, что они превратятся в пластик.
"По аналогии с Украиной, чтобы было, если бы у нас такое случилось? Остались бы карточки "Простір" наши. Эта наша система, которая более-менее общенациональная. Финансовая система от этого не умрет и не остановится, просто будет неудобно рассчитываться", - говорит он.
Иван Угляница объясняет: если сказать упрощенно, SWIFT и Visa/Mastercard - две параллельные системы, и если прекратит работу одна, то не будет функционировать и другая.
В России есть свои платежные карты - "Мир" (Национальная система платежных карт, НСПК), которую власти страны решили создать в связи с санкциями - в 2014 году Visa и Mastercard прекратили обслуживание попавших под ограничения банков "Россия" и "СМП банк".
По итогам 2021 года доля НСПК по объемам операций достигла 25%, власти стараются и дальше увеличивать этот показатель, навязывая карты бюджетникам и другим получателям выплат от государства. В своих отчетах Visa и Mastercard высказали опасение из-за протекционизма властей РФ.
Мы обратились в компанию Visa с просьбой прояснить, какие последствия будет иметь отключение SWIFT для держателей карт компании в РФ.
Евгений Дубогрыз уверен, что в случае санкций российские банки быстро отреагируют и выпустят карты, привязанные к внутренней системе. При этом за рубежом от карт "Мир" пользы немного, полноценно они работают только в Армении, частично - в Турции, Киргизстане, Узбекистане и Казахстане.
9. Проблемы юридические
Введение столь радикальных санкций, как отключение SWIFT, считается маловероятным, а угроза их введения, скорее, играет роль сдерживания. Также США тяжело будет реализовать этот сценарий без согласия европейских партнеров, ведь SWIFT "прописан" в Брюсселе и подчиняется бельгийскому законодательству. Поэтому заставить его отключить Россию могут санкции ЕС, как это было с Ираном и КНДР.
"Иран и КНДР были под санкциями ООН, а не только американцев. Указ Байдена на управляющий совет SWIFT имеет мало влияния", - отмечает Владислав Иноземцев.
Проблемы Европы
Столь радикальные санкции - это обоюдоострый меч, ведь от российского сырья зависит Европа - ей нужно расплачиваться за газ и нефть, а при отключенном SWIFT это будет крайне сложно.
В итоге и россиянам придется переходить на новые системы, и европейцам решать эту проблему для ведения бизнеса с РФ, отмечает в разговоре с LIGA.net финансовый аналитик и ассоциированный эксперт Case Ukraine Евгений Дубогрыз.
"В России скажут: мы вам не поставим товары, пока вы - условный Deutsche Bank - не подключитесь к нашей системе. Это огромнейшие риски для банков - входить в незнакомую систему", - подчеркивает он.
Дубогрыз считает, что в долгосрочной перспективе Россия наладит работу своих учреждений, в то время как Европа в итоге получит больший ущерб, чем Москва: "Если конечно они (Европа - Ред.) не собираются отказаться от российского нефтегаза".
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