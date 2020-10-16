Конфликт в Нагорном Карабахе: при чем здесь Иран?

Президент Ирана Хасан Роухани приветствует президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2016 году

За ситуацией в Нагорном Карабахе внимательно следят не только в России и Турции, но и в Иране, который является ближайшим соседом Азербайджана и Армении.

Правительство Ирана заявило о своей готовности стать посредником в урегулировании военного конфликта в Карабахе. Боевые действия, развернувшиеся вблизи северной границы Ирана, уже затронули некоторые его регионы. В частности, сообщалось о ракетах, упавших на приграничные деревни на северо-западе страны. Однако беспокойство Тегерана вызывает не только угроза новых обстрелов: главные опасения связаны с обстановкой внутри страны, а также с ростом политической, экономической и военной мощи Баку.

Азербайджанские турки в Иране

Прежде всего в Иране стремятся не допустить того, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе перекинулся и на иранское общество. Эта тревога не лишена оснований: в Иране проживают как армяне, так и азербайджанцы, причем если армянская диаспора насчитывает около 100 000 человек, то "азербайджанских турок" - так называют граждан Ирана с азербайджанскими корнями - в стране около 15 миллионов. Общее количество населения Ирана при этом составляет 82 млн человек. Таким образом, в Иране людей азербайджанского происхождения даже больше, чем населения самого Азербайджана, где в общей сложности проживает около 10,3 млн человек.

Сейчас азербайджанцы являются одним из самых влиятельных нацменьшинств в Иране. Они контролируют большую часть Тегеранского базара - самого важного рынка в стране. Даже духовный лидер Ирана Али Хаменеи имеет азербайджанские корни по отцовской линии. Несколько дней назад четыре представителя Хаменеи опубликовали его заявление о том, что Нагорный Карабах, "без сомнений", принадлежит Азербайджану.

О расстановке сил в Иране свидетельствует и активность проазербайджански настроенной части общества. В отличие от армян, которые не привлекают к себе большого внимания, многие азербайджанские турки открыто выступают за своих "мусульманских братьев". На прошлой неделе они организовали несколько крупных демонстраций в городах на западе Ирана, на которых звучали враждебные лозунги в адрес Армении. По данным иранских СМИ, власти разогнали эти митинги.

Иран опасается нападения Азербайджана?

Большая доля азербайджанского населения в Иране обусловлена историческими причинами. До 19 века часть территории современного Азербайджана принадлежала Персидской империи. В 1828 году этот регион стал частью Российской империи. В 1991 году после распада СССР Азербайджан обрел независимость. Но в нескольких провинциях Ирана - Ардебиле, Восточном и Западном Азербайджане - до сих пор преобладает азербайджанское население, среди которого традиционно сильны сепаратистские настроения.

После того, как Азербайджан обрел независимость, правительство в Тегеране стало опасаться влияния Баку на нацменьшинства в Иране. Неоднократно во властных кругах звучали версии о том, что Азербайджан при поддержке США хочет напасть на Иран, чтобы присоединить к себе провинции Западный и Восточный Азербайджан. Беспокойство Тегерана вызывает и тесное сотрудничество Азербайджана с США и Израилем, которые считают Азербайджан ключевой страной на Южном Кавказе в военно-политическом и экономическом плане.

Косвенное участие России и Турции в войне в Нагорном Карабахе, которая ведется в непосредственной близости от Ирана, тоже не может не вызывать беспокойства иранских властей. В то время, как Турция поддерживает Азербайджан, а Россия склоняется в сторону Армении, Иран пытается сохранить сложную и хрупкую сеть отношений с крупными игроками. Так, в Сирии он вместе с Россией выступает на стороне режима Башара Асада, противников которого поддерживает Турция.

В то же время Иран и Турцию связывает позиция по Израилю: обе страны заявили о своем неприятии подписанного недавно договора о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Кроме того, и Турция, и Иран выступают на стороне Катара, который бойкотирует Саудовская Аравия.

Конкуренция Ирана и Азербайджана в экспорте нефти

Важную роль в отношениях Тегерана с Турцией и Азербайджаном играет и экономический аспект. У Азербайджана с Турцией сложились тесные отношения в сырьевой отрасли. Так, в 2005 году между Баку и турецким средиземноморским портом Джейхан был запущен газопровод протяженностью 1700 км.

Еще до введения США санкций против Ирана этот трубопровод представлял серьезную конкуренцию для иранского экспорта нефти. По мере того как иранский экспорт сокращался, правительству в Тегеране оставалось лишь наблюдать за тем, как благодаря газопроводу укреплялись торговые отношения Турции и Азербайджана, и как результат - отношения этих стран с Евросоюзом, покупающим у них нефть. По оценкам экспертов, этот сектор развивается настолько динамично, что Иран смог бы его догнать с очень большим трудом, да и то лишь в случае отмены американских санкций.