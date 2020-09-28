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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Комментарий: Конфликт в Карабахе грозит миру во всем регионе

 Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе / DW

В Нагорном Карабахе возобновились масштабные военные действия. Обе стороны конфликта - Азербайджан и Армения - сообщают о сотнях погибших с противоположной стороны, обе говорят о "контрнаступлении". Напавших якобы не было, однако люди гибнут. Если международное сообщество не сможет добиться прекращения огня, этот вооруженный конфликт - существует реальная опасность перерастания его в полноценную войну - может стать одним из самых кровавых на постсоветском пространстве за последние годы. Кроме того, в него могут быть втянуты соседние страны, включая Турцию и Россию.

Бои в Карабахе: новая проверка сил или война?

Между Азербайджаном и Арменией в июле 2020 года уже шли интенсивные бои, в ходе которых гибли люди. Правда, это было не на разделительной линии, которая сейчас де-факто является границей самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с Азербайджаном, а непосредственно на армяно-азербайджанской двух республик. Тогда это, похоже, была проба сил. Поэтому главный вопрос на данный момент - так ли это и в этот раз? Очевидно, что нынешние боевые действия - самые интенсивные в регионе после заключения в 1994 году перемирия. Однако идет ли речь о начале новой карабахской войны?

Судя по результатам первого дня конфликта, если, конечно, заявлениям воюющих сторон вообще можно верить, ясности не появилось. Ни один крупный населенный пункт пока не был занят в результате азербайджанской атаки (власти в Баку утверждают, что это было контрнаступление "для пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения").

Стороны спорят о контроле над пограничными горными высотами и заявляют о сотнях погибших в рядах противника. Минобороны Армении сообщило, что уничтожено 200 азербайджанских военнослужащих, Минобороны Азербайджана - что убито 550 армян. И те, и другие, скорее всего, явно преувеличивают, но счет и правда может идти на сотни человек, среди которых большинство в итоге составят, как на любой войне, мирные жители.

Между тем и Баку, и Ереван ввели военное положение. Армянский премьер Никол Пашинян объявил всеобщую мобилизацию, азербайджанский президент Ильхам Алиев - частичную мобилизацию. Бои продолжились и 28 сентября. Что же может произойти дальше, если конфликт затянется?

Конфликт в Нагорном Карабахе превратится в региональную войну?

Велик риск очень простого последовательного расширения конфликта: из двустороннего в региональный. С учетом того, чьи интересы задеты уже сейчас. В первую очередь, это Турция. Анкара уже поддержала Азербайджан в его противостоянии с Арменией, объявив последнюю главной проблемой. Турецкие журналисты якобы случайно оказались на месте первых боев. Накануне начала военных действий проходили и совместные учения азербайджанских и турецких военных. Армянская сторона утверждает, что турки после окончания маневров вовсе не уехали домой и участвуют сейчас в военных действиях.

Ходят слухи и о переброске неких протурецких боевиков и наемников из Сирии и даже Ливии. И такие слухи в регионе не новость. Еще в 1993 году, за год до мирного соглашения, писали, что вместе с азербайджанцами воюют не только турецкие добровольцы, но даже и афганские моджахеды. Тогда международное давление на Баку и Ереван привело к временному дипломатическому урегулированию конфликта, и он не успел стать по-настоящему международным.

С другой стороны стоит Россия. Армения уже официально проинформировала о происходящем Москву - Пашинян созвонился с Путиным. Армянские власти обратились за поддержкой к Греции, прямо призвав "обуздать" Турцию. Она, кстати, сейчас в самом остром за последние годы конфликте не только с Арменией, но с соседями из ЕС. И все из-за гигантских месторождений, которые, как утверждают в Анкаре, были обнаружены ею на дне Черного и Средиземного морей, в том числе - в зоне, спорной с Кипром. Причем добыча этих полезных ископаемых Турцией может прямо угрожать экономическим интересам России как в этой стране, так и в Южной Европе. В общем, конфликтов в регионе и без Карабаха хватает.

Армения, Россия, ОДКБ и США

При этом надо помнить, что Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а на ее территории, в Гюмри, находится российская военная база. Соответственно когда азербайджанские комментаторы говорят о том, что мобилизация в Армении - это повод для начала войны Азербайджана именно с ней, они не должны забывать о том, что официальное объявление войны даст Еревану возможность обратиться за помощью к своему союзнику России. А еще в Армении любят указывать на то, что мать премьера Михаила Мишустина - армянка.

Пока боевые действия формально идут на территории самопровозглашенной НКР, которую не признала и сама Армения, формально юридически Москвы это не касается. Но никто не знает точно, как поведет себя Москва в случае изменения ситуации. Как неизвестна реакция и других влиятельных стран мира.

Скажем, США до ноября находятся в предвыборной горячке, заявления по ситуации в Нагорном Карабахе делает и президент Дональд Трамп, и его главный конкурент Джо Байден. И, наверное, именно заявлениями и давлением по дипломатическим каналам реакция американцев и ограничится. Но если это не новая, пусть более мощная, но все же проба сил, а в перспективе полноценная война, то от маленького Нагорного Карабаха почти никто не сможет остаться в стороне.
По материалам: Deutsche Welle
 

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