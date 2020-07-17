На Москву. Зачем Берлин перешел в наступление на путинский режим

Владислав Гирман / Деловая столица

Германия хочет наказать Россию за кибератаку на Бундестаг и гибридную войну против ЕС.

Давно уже ставшее частью политики Кремля стремление откусить по локоть руку своих немногочисленных партнеров и союзников сегодня выливается для него в то, что один из таких партнеров - Германия - решила преподать Москве урок.

Каплей, переполнившей чашу терпения официального Берлина, стало расследование немецких спецслужб, которое показало, что Россия стояла за хакерской атакой на Бундестаг в 2015 г. Благодаря ей ГРУ получило доступ к переписке высокопоставленных чиновников ФРГ.

Причем пострадала и лично канцлер ФРГ Ангела Меркель. Газета Der Spiegel 8 мая писала, что хакеры взломали электронный ящик главы немецкого правительства.

Вскоре после этой публикации, 3 июня, Берлин внес на рассмотрение Евросоюза предложение ввести санкции в отношении РФ за осуществление кибератаки на правительство и парламент Германии.

Известно об этом стало в минувшее воскресенье из ответа правительства на запрос фракции партии "Левые" - одной из немецких политсил, питающих нежные чувства к путинскому режиму. Что уже само по себе весьма недвусмысленный сигнал Кремлю.

В особенности если учесть, что близкая соратница Меркель, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на заседании комитета по иностранным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности Европарламента подчеркнула, что среди приоритетов Германии во время председательства в Совете Европейского союза - анализ военных и гибридных угроз для ЕС со стороны России.

Крамп-Карренбауэр надеется, что данный анализ, который проведет Разведывательный и ситуационный центр ЕС (EU INTCEN), будет завершен до конца текущего года, т.е. до окончания председательства ФРГ в Совете блока.

Напутствие от канцлера

Однако вместе с внушающими оптимизм заявлениями Крамп-Карренбауэр и предложением ввести санкции произошло и событие, которое не вписывается в текущую политическую повестку Берлина.

По крайней мере, на первый взгляд.

Дело в том, что 14 июля Меркель, по данным Bild, в дворце Херренкимзе встретилась с премьер-министром Баварии и главой ХСС Маркусом Зедером, которого с начала года, после того, как Крамп-Карренбауэр отказалась от лидерства в ХДС, прочат в преемники Меркель.

Впрочем его будущее пока неопределенно. Как уже писала "ДС", у Меркель в списке пока трое кандидатов и все они ее однопартийцы - Фридрих Мерц, Норберт Реттген и Армин Лашет.

Возможно, что ее поездка в бывшую резиденцию баварского короля Людвига II была продиктована необходимостью провести собеседование с человеком, которого некоторые видят во главе немецкого правительства после ее ухода.

Тем более, если учесть, что этот человек имеет определенный кремлевский бэкграунд, который потенциально может стать проблемой для нынешней российской политики Берлина.

Маркус Зедер уже несколько раз бывал в России. Последний раз - 29 января 2020 г., когда он впервые смог пообщаться с Путиным.

Вместе с Зедером в Москву ездил и президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, который до отъезда в интервью журналистам лестно отзывался о методах Путина, а после стал одним из подписантов скандального доклада по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, за что был внесен в базу "Миротворца".

Зедер, приложивший руку к открытию первого в Германии Центра культуры немцев из России (BKRD), в ходе визита, как пишет Deutsche Welle, с порога заявил, что санкции были, есть и будут, пока не разрешится "украинский вопрос".

Плюс, он неоднократно поднимал тему убийства в Берлине Зелимхана Хангошвили, но вразумительного ответа не получил.

Хотя в целом визит прошел для него неплохо: Путин посмотрел на вероятного преемника Меркель, тот, в свою очередь, поездку явно использовал для усиления собственных позиций во внутренней политике Германии.

И, определенно, добился успеха. Раз уж канцлер с ним решила кастинг провести, чтобы, вполне вероятно, обсудить траекторию полета Зедера после ее отставки, проработать линию поведения с Москвой.

Меркель уже скоро уходить - с поста главы правительства и, не исключено, что из политики в целом. Она хочет, чтобы передача власти прошла без эксцессов. Чтобы ее преемнику было комфортно работать и чтобы в политике как Берлина, так и ЕС не было качелей.

Антироссийский союз

Коронакризис, как верно заметил в своей колонке для CNBC президент Atlantic Council Фредерик Кемпе, заставил Меркель действовать жестче и энергичнее.

Ведь на кону целостность всего блока, в укрепление и переформатирование которого Германия и лично Меркель вложили уйму сил, ресурсов и времени.

Россия же - угроза для единства ЕС. И она в очередной раз подтвердила это реноме масштабной кампанией по дезинформации на фоне пандемии, еще более усугубляя кризис в Европе.

Просто наблюдать за тем, как Москва продолжает рушить основы стабильности союза, в Берлине не собираются. И намерены максимально мобилизовать тех, кто, пусть имеет иные взгляды на будущее Европы, но так же встревожен поведением Москвы.

Как выразилась Крамп-Карренбауэр во время мероприятия в Европарламенте, внутри ЕС "очень разное восприятие как самой России, так и угроз, которые она создает".

Более-менее трезво на ситуацию смотрят страны Северной Европы и Балтии, с представителями которых глава Минобороны ФРГ уже обсудила данный вопрос в контексте анонсированного ею анализа российских угроз.

На очереди общение с лидерами стран Вышеградской четверки - Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. С ними она повидается уже на этой неделе.

Из всех лишь Венгрия кажется откровенно неудобным переговорщиком, поскольку правительство Виктора Орбана не коробит тесное взаимодействие с Кремлем. Да и потроллить Брюссель и "либералов" он всегда горазд.

Хотя и с Польшей Крамп-Карренбауэр придется нелегко. В особенности после неубедительной победы на президентских выборах Анджея Дуды, несмотря на колоссальный админресурс и повсеместную пропаганду, направленную на консервативных избирателей.

Теперь Дуде нужно будет заставить общественность забыть о своем минимальном разрыве с Рафалом Тшасковским. И лучший способ - продолжать полязировать польское общество, в том числе подогревая антигерманские настроения.

Политический кризис в отношениях Варшавы и Берлина с большой долей вероятности усугубится. И это проблема для Крамп-Карренбауэр. Ради достижения своей цели - формирования антироссийского альянса - ей, вероятно, придется что-то уступить, где смолчать, что-то пообещать.

С другой стороны, камнем преткновения станет вопрос "Северного потока-2". Польша, отказавшаяся от российского газа в пользу американского, - последовательный критик этого проекта.

А Берлин, между тем, не собирается окончательно отказываться от СП-2, хотя и передумал выводить проект из-под действия Газовой директивы ЕС.

Недавно министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем прямо заявил, что от даже санкции США не повлияли на планы Берлина касаемо российского газопровода.

Маас также по-прежнему утверждает, что СП-2 - это, прежде всего, экономика и вопрос "диверсификации наших источников энергоносителей".

Хотя и без второй нити "Северного потока" доля российского газа на европейском рынке составляет 38%.

Какая уж тут диверсификация, если Москва еще больше увеличит поставки своего газа, а вместе с ним усилит и влияние на ЕС, включая Германию?

Вот по этому больному месту, скорее всего, и будет бить тот же Дуда.

Выдрессировать Кремль

И в то же время, над режимом Путина навис Дамоклов меч новых санкций, и даже хуже - мести Берлина за наглые убийства, за подкуп немецких политиков, за хакерские атаки.

Учитывая, что президентом Еврокомиссии сейчас является предшественница Крамп-Карренбауэр на посту министра обороны Урсула фон дер Ляйен, а монополией на формирование обновленных в прошлом году органов власти ЕС обладали лишь несколько стран-флагманов блока (Германия, Франция, Бельгия), то Берлин имеет все шансы добиться успеха в введении санкций - первых санкций ЕС за киберпреступления.

Оказываемое сейчас Германией давление на Москву позволит именно Берлину стать первой скрипкой в оркестре. Переговорные позиции правительства Меркель, а затем и ее преемника(цы), в диалоге с Россией значительно усилятся; и обеспечат главенствующее положение в вопросе строительства "Северного потока-2".

Путину же придется либо согласиться на санкции и безвременную отсрочку в реализации газового проекта, либо подчиниться воле Берлина, если он еще дорожит отношениями с германской элитой.

Даже обнулившие его сроки поправки к конституции, дающие президенту РФ вдобавок и огромные полномочия, не смогут закрыть дыру в экономике, образовавшуюся из-за череды кризисов. Сперва вызванного агрессией Кремля против Украины, после еще и Covid-19.

Нет уже силенок, чтобы "мочь повторить" или отправиться "на Берлин!".

Это положительные для Украины новости. Будет больше давления на Россию, больше шансов на подвижки в украинско-российском конфликте.

Последние, к слову, могут уже быть запущены, в том числе, и с подачи другой европейской страны - Швейцарии, федеральные президенты которой в прошлом уже находили подход к российскому диктатору в контексте войны на Донбассе.

Новый-старый президент Швейцарии, Симонетта Соммаруга, как раз на следующей неделе прибывает в Киев.

Заметно и то, что как раз к этому визиту на Банковой вновь заговорили о необходимости пересмотра Минских соглашений. Чему Соммаруга, пользуясь собственным влиянием, может посодействовать.

Важно и то, что Берлин, оставаясь сторонником нормандского и минского форматов, все же признает, что переговоры пока безрезультатны.

Это констатировали и Маас, и Крамп-Карренбауэр.

"Это - сложный процесс. Он продвигается медленнее и сложнее, чем мы себе представляли», - сказала министр обороны ФРГ.

Поэтому все же не стоит исключать того варианта, что Германия подхватит тему с пересмотром текущего переговорного формата, по крайней мере, публично - с целью надавить на Москву.

