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АНАЛИТИКА

Константин Эггерт: Путин не сдаст Хафтара

 Халифа Хафтар

Подробности российского участия в гражданской войне на стороне так называемой "Ливийской национальной армии" (ЛНА) Халифы Хафтара с каждым днем становятся все интереснее. Сначала африканское командование армии США сообщило, что Москва направила четырнадцать МИГ-29 для поддержки с воздуха наемников ЧВК Вагнера, воюющих на стороне кремлевского клиента Хафтара. А на выходных газета The Times of Malta опубликовала сенсацию: власти этого островного государства задержали груз банкнот, отпечатанных Гознаком (это ФГУП, принадлежащий министерству финансов России) - и тоже для мятежного ливийского генерала.

Деньги для мятежного ливийского генерала

Это далеко не первая информация о том, что деньги для контролируемой им восточной части Ливии печатаются (и чеканятся) на госпредприятиях России с 2016 года. Вашингтон обвинил Кремль в подрыве ливийского государства путем изготовления фальшивых купюр.

Российская позиция, которую излагают дружественные Кремлю эксперты, сводится к трем пунктам: во-первых, деньги печатают по заказу восточного отделения Центрального банка Ливии (которое находится на подконтрольной армии Хафтара территории); во-вторых, ливийский Центробанк в Триполи (где находится международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа), официально не просил признать деньги, доставляемые Хафтару, фальшивыми. Наконец, в-третьих, банкноты из Гознака отличаются от банкнот санкционированных Триполи (например, расположением и цветом номерного ряда).

Между тем фальшивыми традиционно принято считать деньги, которые изготовители стремятся сделать неотличимыми от оригинала. Здесь отличие есть (хотя можно спорить, насколько заметное). Более того, судя по свидетельству одного из знакомых мне специалистов - финансового эксперта со связями в Триполи - "деньги Хафтара" циркулируют и в юрисдикции ПНС. Перехват груза из Москвы, как писала The Times of Malta, стал частью международной операции в результате поступления "разведданных высокого уровня".

Вашингтон шлет сигнал?

Можно только догадываться, от кого поступили эти разведданные, но перехват груза с банкнотами явно придется по душе Соединенным Штатам. Они в последнее время резко критикуют путинский режим за вмешательство в ливийские дела. И хотя никакого военного вмешательства в гражданскую войну в Ливии Вашингтон предпринимать не намерен, можно предположить, что американцы будут усиливать санкционное давление на Кремль и его ливийского союзника. Похоже, перехват денег на Мальте - сигнал Путину унять его союзника Хафтара и усадить его за стол переговоров, откуда он не раз сбегал. В последний раз - во время международной встречи по урегулированию ситуации в Ливии этой зимой в Берлине.

И хотя поступают сообщения о провале очередного наступления наемников из ЧВК Вагнера на Триполи и их эвакуации из зоны боев, Кремль, похоже, сдаваться не собирается. Отправка в Ливию перекрашенных МИГ-29 без опознавательных знаков - ясный ответный сигнал Западу. Путин фактически больше не скрывает, что правительство Хафтара, сидящее в городе Байда, полностью зависит от поддержки России. В этом смысле мятежный генерал с его армией - своего рода североафриканский аналог якобы "независимых" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" - с поправкой на местную специфику.

Путин против НАТО

В Ливии Путин преследует две цели. Во-первых, взять под контроль нефтегазовые месторождения (большая их часть контролируется именно Хафтаром), а во-вторых - построить на побережье страны военную базу.

Одновременно в Москве хотят модернизировать и расширить сирийские базы ВМФ и ВВС России в Тартусе и Латакии. Если удастся сделать и то, и другое, то возможности России влиять на военно-стратегическую ситуацию в Средиземном море и создавать проблемы на южном фланге НАТО резко возрастут. Правда, для этого потребуется серьезное увеличение и модернизация Черноморского флота. Именно в его зону ответственности входит Средиземноморье. Сделать постоянным присутствие на будущей ливийской базе Военно-космических сил России будет несколько проще. Вероятно, именно это и задумали в Кремле.

Путина не останавливает ни экономическая ситуация внутри России, ни заметная усталость граждан от бесконечных войн и вообще от конфронтационной внешней политики. Для российского лидера Ливия сегодня настолько же тесно связана с его престижем, как и Сирия. Ведь, несмотря на обострившиеся в последнее время отношения с Башаром Асадом, о выходе Москвы из сирийской игры речь не идет - и не зайдет, пока Владимир Владимирович руководит Россией. Потенциально средиземноморский "проект" Путина - один из главных элементов военно-политического противостояния Кремля с США и НАТО. Что бы ни случилось дома, российское руководство не намерено от него отказываться, демонстрируя готовность рисковать вновь и вновь.

Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW
По материалам: Deutsche Welle
 

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