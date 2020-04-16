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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Ихтамнеты» на экспорт. В Ливии Эрдоган и Путин воюют до последнего сирийца

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Анкара и Москва ведут войну в Ливии руками наемников, завербованных в Сирии.

В Ливии происходит, точнее уже произошла, трансформация конфликта в первую очередь между Турцией и Россией. Интересы Анкары и Москвы в этой североафриканской стране защищают "ихтамнеты", переброшенные из Сирии.

Немецкий таблоид Bild 14 апреля сообщил, что российская частная военная компания "Вагнер", курируемая бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина", вербует наемников уже среди жителей восточной и южной Сирии для отправки в Ливию - умирать за командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара, который ведет борьбу за власть с поддерживаемым ООН Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Днем ранее об этом писал известный израильский блогер "Абу Али", по данным которого из сирийской Эль-Кунейтры, граничащей с израильским поселением Мером Голан в Западных Голанах, "Вагнер" отправил в Ливию 350 завербованных местных жителей.

Подтверждает эту информацию и издание The New Arab (главный офис в Лондоне). Со ссылкой на свои источники оно пишет, что обучением наемников российская ЧВК занимается на военной базе сил Асада в провинции Хомс. И большинство из них завербованы в Эль-Кунейтре. При этом среди новоявленных российских прокси есть и бывшие бойцы оппозиционных групп, которых амнистировали ради такой благой цели, как война в Ливии.

За месяц "работы" в Ливии, по данным и The New Arab, и Financial Times, компания Пригожина обещает тысячу долларов и полторы - семье в случае гибели.

Bild, в свою очередь, сообщает, что сирийских наемников, прошедших обучение в Хомсе, отправляют в Ливию уже с российской авиабазы в Латакии. И за последние три месяца таких перелетов было по меньшей мере восемь.

Логистикой же, согласно заявлению ПНС, занимается сирийский частный авиаперевозчик Cham Wings - компания с, мягко говоря, сомнительной репутацией. В 2016 г. она очутилась в санкционном списке США за содействие режиму Башара Асада, а именно за транспортировку оружия для сирийской разведки и наемников из Ростова-на-Дону в Дамаск и Латакию. Кстати, часть авиапарка Cham Wings приобрела при посредничестве украинских компаний "Хорс" и "Дарт". Последняя прекратила свое существование в 2018 г. после того, как вместе с "Хорс" попала под санкции США за, как заявили в Вашингтоне, сотрудничество с Ираном.

Cham Wings, в отличие от украинских "коллег" из "Дарта", продолжила свою деятельность и теперь оказывает помощь Москве в реализации ее ливийских планов - перевозит сирийских прокси в контролируемый Хафтаром Бенгази.

Что, по понятным причинам, тревожит правительство Фаиза Сараджа, которое также обвиняет Cham Wings в том, что она своими действиями может спровоцировать вспышку коронавируса в Ливии.

На момент заявления ПНС (конец марта) в Ливии еще не было заболевших. Но по состоянию на 15 апреля зарегистрировано 35 случаев Covid-19, включая один летальный. При этом нужно понимать, что в условиях войны получить статистику в полном объеме ливийские власти попросту не смогут. Так что их опасения далеко не беспочвенны. Тайная переброска, очевидно, с весьма поверхностной проверкой при вербовке, сирийских наемников "Вагнера" действительно может поспособствовать резкому росту заболеваемости.

С другой стороны, как оказалось, далеко не все сирийцы готовы проливать кровь за Хафтара даже за тысячу долларов. Как пишет Bild, часть наемников отказалась участвовать в пригожинской авантюре, узнав, что они заключали трехмесячный контракт не в качестве охраны нефтяных объектов Ливии. То есть россияне попросту "поюзали" наивных экс-оппозиционеров из Сирии. И, по данным "Абу Али" и Horan Free Media, сотня завербованных сирийцев в Эль-Кунейтре и городе Даръа уже вернулись домой из Ливии.

Horan Free Media также, ссылаясь на источники среди бывших повстанцев, сообщала, что в Эль-Кунейтре поиском кадров россияне занялись примерно в марте. Причем поручили это задание офицерам сирийской разведки, а также мэрам местных городов и сел.

Турецкие "ихтамнеты"

На самом деле, о новой стратегии "Вагнера" сообщалось намного раньше. Еще 16 февраля сирийский телеканал Suwayda 24 обнародовал документы, согласно которым местная молодежная партия с января занималась вербовкой жителей сирийской провинции Ас-Сувейда для участия в ливийском конфликте на стороне Хафтара под, скажем так, знаменами "Вагнера".

В январе, к слову, как сообщил турецкому Anadolu спикер армии ПНС Насер Аммар, "Вагнер" начал отвод своих сил с фронта к югу от Триполи, то есть, выходит, россияне готовились к ротации - своих на "своих" сирийцев.

Примечательно и то, что в конце декабря Турция перебросила в Ливию не только своих военных инструкторов, но и первых "ихтамнетов", и также из числа сирийцев - бойцов оппозиционных группировок, в частности из "Фейляк аш-Шам" (Легиона Шама, то есть исторического Леванта).

Причем, по информации Middle East Eye, зарплату сирийским наемникам Анкара предлагала куда выше - $300 на месте при заключении контракта и ежемесячно $2 тыс., то есть в два раза больше, чем готовы платить россияне.

Что до численности турецких прокси в Ливии, то британская The Guardian 15 января уточнила, что 24 декабря Сирию покинули 300 человек, а 29 декабря - еще 350 человек. Их привезли в Триполи и направили оборонять от Хафтара восточный фронт ливийской столицы.

Еще 1350 человек 5 января прибыли в Турцию, где проходили обучение на военных базах, в том числе при участии турецкой ЧВК SADAT. В частности, по данным телеканала Al Arabiya, ссылающегося на свои источники, были подготовлены по меньшей мере четыре группы сирийцев численностью по 35 человек в каждой, обученных ведению боя в городских условиях. Командирами являются сирийцы с турецким гражданством.

Большинство из них уже отбыли в Ливию, где их собрали в специально созданной "Бригаде Омара аль-Мухтара", лидера ливийского сопротивления начала XX в.

Кстати, очень показательно, что на прошлой неделе в Турцию "поблагодарить за помощь Ливии" лично прибыл сын Омара аль-Мухтара - Мохаммед.

Подразделение имени его отца, кроме того, согласно опубликованному в марте докладу Chattam House о ливийских вооруженных группировках, занято патрулированием границы с Египтом, который оказывает поддержку Хафтару и который имеет претензии к Турции из-за инициированного ею передела зон влияния в Средиземноморье.

Что ж, как видим, Реджеп Тайип Эрдоган, известный своими выпадами в адрес "Вагнера", проворачивает, заимствуя, в том числе и гибридную тактику Москвы по использованию "ихтамнетов".

Ответка на ответку

Таким образом, на выходе имеем следующее: Россия отправила наемников в Ливию, Турция ответила тем же, а Москва, получается, ответила на ответ турок. И обе страны платят сирийцам, чтобы те убивали как ливийцев, так и друг друга.

Вопрос в том, почему Россия прекратила отправлять на убой россиян? Неужели свои наемники закончились? Хотя в текущей экономической ситуации зарплата в тысячу долларов вроде как нормальная. Либо же можно предположить, что Кремль не желает отправлять своих, опасаясь, что те привезут коронавирус назад. Только когда Кремлю было не плевать на своих военных или гражданских? К тому же Москва очень долго уподоблялась страусу, оставившему свою пятую точку беззащитной для коронавируса.

Но сдается, что, действуя в такой манере, Кремль завершает формирование союза двух геополитических отщепенцев - Хафтара и Асада. По аналогии и в противовес израильско-арабскому альянсу, поддерживаемому Соединенными Штатами. Подтверждением чему служит открытие Халифой Хафтаром "посольства" в Дамаске в марте, а вышеупомянутой Cham Wings - своего офиса в Бенгази.

Данный союз под эгидой Москвы и при спорадическом содействии Египта обеспечит дальнейшую эскалацию с Турцией как в Ливии, так и в Сирии, ну и, естественно, охлаждение отношений Эрдогана и Путина.

Также любопытно, какую позицию в этой истории займет ООН как международная организация, которая, как и Анкара, поддерживает правительство Фаиза Сараджа. И займет ли? Или ООН ныне слишком увлечена коронавирусом, чтобы обращать внимание на обретающий новые масштабы ливийский конфликт?
 

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