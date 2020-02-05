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«Я не буду учить фашизму»: венгерские учителя возмущены новой школьной программой Орбана
17:46 05.02.2020 |
Профсоюз учителей Венгрии во вторник выступил против новой школьной программы, которую партия власти, по их словам, разработала для продвижения своей националистической повестки дня.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание 444.
В пятницу министерство человеческих ресурсов представило новую школьную программу под названием Национальный фундаментальный план (NAT). В нем подробно указано, какие учебные материалы нужно использовать в начальной и средней школе.
Демократический профсоюз учителей (PDSZ) призвал педагогов к протестам против нового плана. "Он серьезно угрожает единству нации, национальной культуре, развитию учеников ... Он ядовит для общественного мнения, его надо немедленно отозвать", - заявила профсоюз.
Учителя начали публиковать фотографии в социальных сетях в знак протеста против учебной программы с хэштегом #noNAT и такими лозунгами, как "Я не буду учить фашизму".
С отдельными заявлениями выступили учителя истории и литературы, отмечает Reuters. Они жалуются на то, что NAT поддерживает националистических авторов и в целом правую повестку дня.
Например, среди 10 важнейших венгерских авторов NAT называет Ференца Герцога, который был страстным поклонником итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини. Зато в плане не упоминается единственный нобелевский лауреат Венгрии по литературе Имре Кертес, который был удостоен премии в 2002 году за отражение человеческого опыта во время Холокоста.
Официальный представитель венгерского правительства прокомментировал критику, отметив, что план после долгих профессиональных обсуждений подготовили лучшие эксперты Венгрии.
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