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Илон Маск объявляет все патенты Tesla открытыми
18:47 01.02.2019 |
В своём блоге основатель компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) сделал интересное заявление. По его словам, компания не будет возбуждать судебные преследования в случае использования патентованных технологий Tesla на электромобили всеми, кто будет делать это «по справедливости и во благо».
Маск считает, что высокие устремления Tesla сделать мир чище и лучше за счёт перехода на экологически чистый транспорт ничего не стоят, если не будут поддержаны всей индустрией или большинством производителей. Против сотен миллионов «грязных» автомобилей в год, выпускаемых корпорациями, автомобили на экологически чистом топливе, включая электромобили, это исчезающе малая величина. Перевод патентов Tesla в разряд открытых может дать толчок развитию отрасли в сторону экологически чистого транспорта в планетарном масштабе.
Основатель Tesla не без основания уверен, что до сих пор законодательство по защите патентов служило крупным корпорациям и законникам, но не изобретателям и обычным людям. От собственности на патенты обогащались не те, кто придумал что-то новое и полезное, а те, кто сумел наложить на них лапу тем или иным способом. Своим примером Tesla надеется показать, как надо распоряжаться изобретениями с пользой для всех.
От себя заметим, что идея открыть патенты для всех желающих хорошего (эта оговорка важна), как всегда ярка и противоречива, как сам образ яркого миллиардера транслируемый Маском на публику (не нам судить, насколько публичный образ совпадает с реальным Маском, но по яркости ему мало кто может противостоять). Идея открыть патенты замечательна по сути, но сложно реализуемая на практике. Компания Tesla - это акционерное предприятие. Попытка сделать патенты открытыми автоматически повлечёт за собой иск об упущенной выгоде акционеров. Маск может желать чего угодно, но решать это придётся не ему, а его адвокатам и специалистам по патентному праву. Если бы в этом направлении что-то делалось, то мы наверняка об этом услышали. Пока ничего вразумительного на этот счёт нет.
Кроме этого оговорка о неподсудности тех, кто будет использовать патенты Tesla только по справедливости, не несёт чёткого определения. Кто будет решать, справедливо используются патенты или нет? А если электромобили по патентам Tesla появятся у силовиков в Венесуэле? Это будут хорошо или плохо? В общем, пока Маск выдал классический тезис «за всё хорошее, против всего плохого». Хотелось бы подробнее. Да, после заявления Маска о «бесплатных» патентах акции компании упали в цене.
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