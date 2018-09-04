Керченский мост на Сахалине. Зачем Путин пугает японцев возвращением Хоккайдо «в родную гавань»

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Москва, соорудив, наконец, мост через Керченский пролив в оккупированный Крым, снова нуждается в повышающем градус патриотизма суперпроекте - в аналогичной "стройке века", дабы отвлечь внимание населения от пенсионной реформы и новых проблем для экономики, которые возникли и еще возникнут в результате введения обещанных Вашингтоном санкций. Для этого Кремль вернулся к идее перебросить через Татарский пролив мост уже на Сахалин.

Связать остров, некогда открытый японцами, с материком Москва пыталась не единожды. И более всего продвинулась в этом направлении еще при Сталине, однако затем грандиозная стройка заглохла. После развала СССР к идее возвращались вновь и вновь и наиболее часто в последнее десятилетие. Соответствующие планы президент России Владимир Путин озвучивал и в 2017 г., а этим летом дал фактический старт проработке проекта, причем руководство острова вдруг преисполнилось оптимизма, хотя ранее критически относилось к мосту. 24 июля Путин поручил правительству проработать "все это". "Это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей", - уверял хозяин Кремля оставшихся на острове полмиллиона жителей. Любопытно, что эти самые жители двумя годами ранее под соответствующей петицией насобирали лишь 3 тыс. подписей.

Но кого волнуют такие мелочи. Проект строительства моста уже обрел место в инвестпрограмме РЖД до 2025 г. Правительство РФ также начертало график: подготовка документации в 2019 г., начало строительства - в 2021 г. Касательно стоимости, то еще в прошлом году тогда еще вице-премьер (ныне глава ВЭБ) Игорь Шувалов сообщил, что мост обойдется в 540 млрд руб. (почти $8 млрд). География же следующая и очевидная: построить мост в самой узкой части между материком и Сахалином - в проливе Невельского, где между населенными пунктами Лазарев и Погиби всего 7 км.

В России рассматривают проект как более широко распахнутые двери в богатый Азиатско-Тихоокеанский регион. Только одного моста тут будет недостаточно, поскольку наращивание торговли также требует глубоководного современного морпорта, железной дороги и прочей инфраструктуры. Прежде чем заикаться о выходе в АТР, нужно обеспечить нормальный функционал первой составляющей - собственно моста. И здесь есть серьезная проблема с окупаемостью проекта. Как пояснил в комментарии "Крым.Реалиям" кандидат технических наук, первый заместитель генерального директора ДНИИМФ (Дальневосточный научно-исследовательский проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота) Евгений Новосельцев, на острове "с его 480 тыс. населения просто нет такого количества грузов, чтобы загрузить переход".

Токио, хочешь мост?

В связи с чем Кремль энергично пытается вовлечь в развитие Сахалина соседнюю Японию, соблазняя ее перспективой получить дорожное сообщение с континентом. Проект моста на Сахалин, его экономическая целесообразность (ведь не только политической кормить россиян) в принципе завязан на другой амбициозный проект. Речь о строительстве моста с южной части Сахалина - с мыса Крильон к мысу Соя на острове Хоккайдо, между которыми уже 41 км. Эта идея, даже с учетом очевидного будущего удорожания моста через Невельский пролив, влетит в копеечку. Как сообщается, мост на Хоккайдо обойдется в $50 млрд.

Понятное дело, что такая "стройка века" Москве не по карману. Нужны йены японских друзей, которые, какое счастье, проявляют интерес к Сахалину, засылая туда периодически бизнес-миссии. Россия пытается навязать Японии проект с 2017 г. с целью разделить расходы, а то и вовсе попытаться большую их часть возложить на Токио, заманивая сладким пряником в виде железнодорожного соединения с континентом и Европой через Сахалин.

Только вот еще одна закавыка. Строительством моста в проливе Лаперуза не обойтись, потому как японцам обещают доступ к железным дорогам Сахалина. Каково их качество, точно сказать, конечно, нельзя. Но не исключено, что японцам пытаются втюхать железные дороги, возводившиеся на скорую руку в середине прошлого века. Даже если их обновили, нужно, что видно по карте РЖД, дотянуть их как до мыса Крильон, так и до Погиби - к мосту на материк на севере острова.

В Японии, в свою очередь, не спешат дать добро на строительство мостопровода - традиционно вежливо кивают, даже говорят об этом, но полны скепсиса. Не в последнюю очередь из-за вопроса Северных островов (Курильских). И к тому же если взглянуть на карту, становится ясно, что оба моста, в случае их возведения, станут своего рода воротами в Татарский пролив и пролив Лаперуза, а также в Японское море. И здесь трудно отогнать параллель с Керченским мостом, благодаря которому Россия де-факто превращает Азовское море в свое внутреннее море. Не исключено, что и головы членов японского правительства посетили подобные мысли.

Отсюда и несговорчивость Токио, которая выводит Кремль из себя. Ведь грандиозный проект, анонсированный самим Путиным, может и не состояться. И, как водится, Россия после неудачи с увещеваниями и обещаниями огромной выгоды прибегла к другому способу убеждения - игрой мускулами и различного рода провокациями.

Курилы, самолеты и корабли

Для этого разыгрывается карта Курил, возвращения которых Япония добивается неспешной экономической экспансией. Кабинет Синдзо Абэ не просто так регулярно встречается с Путиным, требуя ко всему и подписания мирного договора. Однако в Кремле снова решили откатить диалог, разместив в августе на острове Итуруп истребители Су-35С, что вызвало возмущение японской стороны. А 3 сентября в духе "хамской дипломатии" РФ на четырех островах - Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп - были проведены мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны. В связи с этим, а также размещением вооружений (помимо истребителей в 2016 г. развернуты ракетные комплексы "Бал" и "Бастилон"), правительство Японии направило протест России, отметив, что "усиление российских вооружений на четырех северных островах не совпадает с позицией нашей страны, и мы различными способами заявляем протест".

Провокации со стороны Москвы не прекратились. 1 сентября в воздух поднялись четыре истребителя ВВС Японии для перехвата двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24. Первые облетели Японию и прибыли на Сахалин, а второй - сделал петлю над акваторией Японского моря.

На этом бряцание оружием также не окончилось. 3 сентября по все тому же проливу Лаперуза, где Россия желает водрузить мост на Хоккайдо, прошествовала крупнейшая со времен холодной войны эскадра российских кораблей. Как сообщает Kyodo со ссылкой на минобороны Японии, из Охотского в Японское море проследовали 28 кораблей Тихоокеанского флота РФ. В России же активность флота неделей ранее объяснили учениями в акваториях Японского и Охотского морей. Корабли, мол, отрабатывают противолодочные задачи, организацию противовоздушной обороны отрядов, нанесение ракетных ударов по надводным кораблям условного противника, конвоирование, а также задачи материально-технического обеспечения сил в море.

Но общеизвестно, с какой целью в спорных регионах и непростые времена для стран, одна из стран затевает такие маневры - не с целью укрепить слаженность работы своих вооруженных сил, а с целью действовать на нервы и запугать своего визави. Потому-то Россия, а также Китай и Монголия проведут 11-15 сентября учения "Восток-18", во время которых произойдет симуляция ядерного нападения. "Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше одной тысячи летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ", - похвастал 28 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу. Так-то оно так, только 37 лет назад пресловутые учения "Запад-1981" длились вдвое дольше - с 4 по 12 сентября. Видать, сейчас такие сроки, а значит, и затраты Москва потянуть не сможет.

В любом случае напрячь этими маневрами не только НАТО или Пентагон России удалось и Японию. 3 сентября, пока по проливу Лаперуза курсировали российские корабли, глава оборонного ведомства Японии Ицунори Онодэра обвинил Россию и Китай в наращивании военной активности посредством этих учений. Как пишет AFP, министр не забыл раскритиковать Москву за переброску вооружений, в том числе ракет "земля-воздух", на Курилы.

Все эти действия российской стороны определенно добавят красок и смыслов предстоящим переговорам Путина и Абэ. Они должны состояться в рамках Четвертого восточного экономического форума во Владивостоке, который пройдет 11-13 сентября. Японский премьер поедет говорить о Курилах и мирном договоре, вероятно, об агрессивном поведении РФ у берегов его государства, а Путин с большей долей вероятности выльет на Абэ не один ушат воды, однако не забудет пролоббировать проект моста на Хоккайдо, презентовав его как очередное условие урегулирования спора двух стран. Согласится ли глава японского правительства добровольно заглотить наживку, пока судить рано. Хотя шансы велики, ведь несмотря на риски получить проблемы, аналогичные тем, что возникли в Азовском море, с другой стороны, ниточка на Сахалин крайне перспективна и может заработать в обратную сторону, если (или когда) социально-экономическая ситуация на острове станет катастрофической. Тем более что Сахалин, как и Северные острова (Курильские), некогда принадлежал Японии.