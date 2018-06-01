Пугало мирового масштаба. Зачем Ким соизволил принять Лаврова

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Глава российского МИДа Сергей Лавров побывал в Пхеньяне, где встретился с северокорейским коллегой Ли Ен Хо, причем совместной пресс-конференции после не было. Также он лично пообщался с Ким Чен Ыном, чему российское информпространство дало неоправданно завышенную оценку. Хотя по своей сути вояж несет напротив негативный смысловой эффект для Москвы.

Так, информагентство ТАСС указало на тот факт, что это первый за девять лет случай, когда российскому министру позволили лично лицезреть вождя. В благодарность Лавров подарил лидеру КНДР шкатулку с росписью в технике палех. Ким был невозмутим. По крайней мере, на обнародованных фотографиях и видео. Мало того, взгляните, как глава российской дипломатии юлил, пока лидер КНДР вразвалочку подходил к подарку.





Забавный момент. И весьма показательный с точки зрения веса слова Кремля в регионе. Как точно заметил на своей странице в Facebook историк Андрей Плахонин, аудиенция у Кима для Лаврова напротив показала место России в региональной политике. И оно таковым, незначительным, остается последние семь лет. Во времена отца Ына отношения были на ином уровне. Например, в 2000 в Пхеньян с помпой прилетал президент РФ Владимир Путин и его лично встречал Ким Чен Ир, который и сам трижды посещал Россию. Делегации обеих стран активнее заезжали друг к другу в гости. Когда к власти пришел Ким Чен Ын диалог утратил интенсивность.





Предпочтение отдавалось Китаю, куда Ким лично ездил, чтобы пообщаться с Си Цзиньпинем. И не раз. За последнее время китайский и северокорейский лидеры встречались уж очень часто: в Пекине, Даляне, и глава КНР намерен также посетить Пхеньян. Параллельно Ким ручкался с нынешним госсекретарем США Майком Помпео и уже дважды президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Это не считая разъезжающих ныне делегаций США и КНДР - в Сингапур, в Пхеньян и Нью-Йорк. В последнем 29 мая Помпео отобедал с правой рукой Кима, экс-главой разведки Северной Кореи Ким Ен Чолом. На фоне всех этих межгосударственных встреч визит Лаврова изрядно тускнеет. Ведь он увидел Кима лишь после китайцев, американцев и южнокорейцев.

Безусловно, обе стороны извлекают выгоду из такого рода контактов. Так, Кремль пытается убедить себя и Запад, что не пальцем делан и оказывает влияние на геополитические процессы, причем на самые "горячие", потому как КНДР пребывает в верхней части списка насущных проблем. Посредством встречи Лаврова, к тому же, российское руководство пытается сохранить свое место в "сердце" северокорейского режима.

Глава МИД РФ неспроста пугал Пхеньян иранским опытом. Лавров отметил, что КНДР будет определять свою позицию на переговорах с США, помня о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Контекст следующий: мол, видите, Тегеран пошел на ядерную сделку, а Трамп, негодник, пришел в Овальный кабинет, всех разочаровал, устроил погром и бедлам ("Ненадежный он парень", - доверительно шепчет Лавров на ушко Киму), и теперь вот шлет привет Ирану и его ядерному соглашению. Вас, дорогой Ким, ожидает та же участь. Поэтому оставайся...пардон, оставайтесь, мальчик, с нами! Мы стабильны в поддержке авторитарных режимов.

Теперь что касается возможного саммита Путина и Кима. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило в пятницу, 1 июня о договоренности сторон относительно личной встречи двух лидеров в этом году. Дат, естественно, никаких нет. Да их может в итоге и не быть. Для Москвы такой саммит, конечно же, является попыткой выставить президента РФ равнозначным и равносильным американскому лидеру.

А вот, что сам Ким думает о переговорах с Кимом, достоверно, конечно, неизвестно, но определенное впечатление сформировать все же можно. "Как здоровье товарища Путина?" - на первый взгляд невинный вопрос лидера КНДР. Однако давайте вспомним, что сам то ли 34-, то ли 36-летний Ким (свой возраст он скрывает) - достаточно юный по меркам номенклатуры тоталитарных режимов правитель. Он не может не знать, что Путин уже был президентом, когда правил его отец. При этом сам Ким Чен Ын не стесняется рубить канаты престарелого партактива, в особенности после прихода к власти в 2011 году. Поэтому в глазах молодого правителя Северной Кореи Путин, несмотря на ботокс и прочие процедуры, вполне может выглядеть засидевшимся на троне старикашкой. Ким Чен Ир, напомним, ушел из жизни за два месяца до своего семидесятилетия. Путину, как известно, 65.

Но какую выгоду Пхеньяну на самом деле может принести встреча Кима и Путина? Объявление соответствующих намерений прозвучало синхронно с активной подготовкой к сингапурскому саммиту. Со стороны лидера КНДР это прямой мессидж Вашингтону о серьезности намерений и готовности к переговорам, и интеграции в культурное общество. Российскую карту же Пхеньян достал, чтобы дать понять - если топор не зароем, то мы начнем еще теснее дружить с Москвой. Получается, что Россия - пугало мирового масштаба, к нему обращаются только, чтобы припугнуть цивилизованный мир сорвавшимся с цепи матюгающимся мужиком со всклоченной бородой и налитыми кровью глазами. И если его публике предъявляет такой конферансье как Ким с торчащей из кармана его костюма в стиле Мао ракетой, то гордиться Москве точно нечем.