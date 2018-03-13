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Отравление Скрипаля: Мэй выдвинула России ультиматум
20:50 12.03.2018 |
Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
По словам премьера, было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок".
"Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым отравляющим веществом такого типа, который производят в России. Оно относится к группе нервно-паралитических веществ под названием "Новичок", - заявила Мэй.
"Принимая во внимание то, что это вещество идентифицировали ведущие в мире эксперты в сфере обороны, науки и технологий лаборатории в Портон Даун; то, что раньше Россия производила это вещество и могла бы произвести его снова; учитывая предыдущие спонсировавшиеся российским государством убийства и то, что, по нашей оценке, Россия считает некоторых перебежчиков легитимными целями для убийства, правительство пришло к выводу, что Россия с большой вероятностью ответственна за действия, направленные против Сергея Скрипаля и его дочери", - сказала Тереза Мэй, выступая в парламенте.
"Либо это было прямое действие российского правительство против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над распространением потенциально катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки", - заявила Мэй.
Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы представить объяснения по поводу произошедшего.
Если со стороны России не последует заслуживающего доверия ответа, сказала Тереза Мэй, отравление Скрипаля будет считаться противозаконным использованием российским государством силы на территории Великобритании.
Ранее сообщалось, что "Новички" были разработаны советскими учеными перед развалом СССР, следовало из статьи химика Вила Мирзаянова, опубликованной в газете "Московские новости" в 1992 году под заголовком "Отравленная политика".
Премьер-министр Великобритании в понедельник 12 марта провела в Лондоне заседание совета национальной безопасности, на котором министры правительства, руководители разведки и военного ведомства обсудили информацию, полученную в результате расследования обстоятельств отравления Сергея Скрипаля.
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