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Договор РСМД между РФ и США оказался на грани расторжения
08:15 26.12.2017 |
Дональд Трамп и Владимир Путин могут разрушить то, чего в 1987 году совместными усилиями добились Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Стороны обвиняют друг друга в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Москва уже давно упрекает Вашингтон в нарушении соглашения из-за развертывания комплексов противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии. США и НАТО отвергают эти обвинения. И вот теперь последовали ответные претензии: США утверждают, что представили союзникам по НАТО "убедительные доказательства" незаконных действий России в этой сфере. Если подозрения подтвердятся, Пентагон может начать разработку собственной новой ракеты средней дальности.
Впереди - эскалация?
"Вашингтон не стал бы распространять среди партнеров столь детальные сведения, если бы не знал наверняка, что РФ допустила серьезные и масштабные нарушения договора", - указал чиновник из Госдепартамента на правах анонимности. Если дипломатические усилия не подвигнут Москву признать нарушения и уничтожить незаконное вооружение, ситуация может обостриться, предупреждают эксперты. Бывший заместитель Госсекретаря США Строуб Тэлбот считает, что в случае разрыва соглашения ближайшие дни и годы могут стать самыми опасными со времен "холодной войны".
Двустороннее соглашение, подписанное 30 лет назад, запрещает обеим странам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Прописанные в договоре механизмы гарантировали уничтожение Москвой и Вашингтоном их арсеналов подобных вооружений, который насчитывал на тот момент порядка 2700 комплексов - 1846 у СССР и 846 у США.
НАТО призывает Россию действовать "прозрачно"
Но спустя годы американская сторона обвиняет РФ в разработке ракеты, нарушающей ДРСМД. Подозрения на этот счет были преданы огласке еще администрацией Барака Обамы в 2014 году. Досье, очевидно, было передано администрации Дональда Трампа, которая решила обнародовать больше подробностей. 8 декабря Госдепартамент США впервые официально назвали тип крылатых ракет, который вызвал претензии Вашингтона.
"С того момента, как в июле 2014 года было объявлено о нарушении Москвой ДРСМД посредством разработки ракет наземного базирования SSC-8, которые в РФ носят название 9M729, США оказывали давление на Россию, чтобы вынудить ее вернуться к соблюдению своих обязательств по договору", - отмечалось в заявлении Госдепа. 9 декабря стало известно о подготовке Вашингтоном пакета санкций в отношении российских компаний, ответственных за создание ракет.
Вскоре свою позицию обозначил и НАТО. Альянс выпустил заявление, в котором подчеркивалось, что США соблюдают свои обязательства, связанные с ДРСМД. В то же время члены Североатлантического альянса зафиксировали запрещенный международными договоренностями российский ракетный комплекс, что "вызывает серьезное беспокойство". "НАТО призывает Россию отреагировать на это беспокойство, действуя прозрачно и по существу, а также вести активный диалог с США по техническим вопросам", - пояснили в альянсе. Ранее, в ноябре, министр обороны США Джеймс Мэттис на закрытом заседании "Группы ядерного планирования НАТО" поделился с союзникам свидетельствами нарушений Россией ДРСМД, которыми располагает Вашингтон.
Возрождение механизма инспектирования в рамках ДРСМД?
Российские власти отвергают обвинения США, настаивая на том, что ракетные комплексы, чье существование было подтверждено только после того, как Вашингтон публично их обозначил, находятся в полном соответствии с ДРСМД. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США "перестать спекулировать на теме так называемых российских "нарушений" и конструктивно включиться в диалог по урегулированию известных российских претензий к соблюдению Договора самими американцами".
Тем не менее, примечательно, что Россия в конечном итоге все же признала существование этой ракетной системы, отметил в беседе с DW чиновник, занимающийся проблемой контроля над вооружениями, пожелавший остаться неназванным. "Этот проблеск прозрачности дает старт обсуждению того, на что способен данный ракетный комплекс, и как ему можно противостоять", - продолжает он. Это, в свою очередь, может привести к возрождению механизма инспектирования, прописанного в ДРСМД, который не применяется с 2001 года - с тех пор, как стороны уничтожили свои арсеналы ракет средней и малой дальности.
Соседи РФ обеспокоены
Литва, соседствующая с Калининградской областью, где уже размещены комплексы "Искандер", очень внимательно следит за развитием ситуации. "Все большая ставка Кремля на ядерные вооружения в его политических расчетах, его ядерная риторика и военная доктрина вызывают беспокойство", - рассказал в интервью DW постпред Литвы при НАТО Витаутас Лешкевичюс. По его мнению, подозрения в разработке Россией ракетных систем, нарушающих ДРМСД, вкупе с российскими стратегическими ядерными вооружениями приводят к "высокому уровню неопределенности и нестабильности".
Джон Волфстал, который при Обаме занимал занимал пост старшего директора по контролю над вооружениями в Национальном совете по безопасности США, убежден, что сторонам надо свести переговоры к техническому уровню, чтобы понять, что можно сделать для деэскалации как в области риторики, так и в плане технологий.
В ожидании новой ядерной доктрины США
Волфстал признает, что сделать это будет непросто. "Россия, очевидно, по-прежнему считает, что ей выгодно иметь этот ракетный комплекс, не выходя из соглашения", - рассуждает эксперт. Вашингтон должен усилить давление на Москву, но одновременно продемонстрировать гибкость в разрешении нынешних разногласий, продолжает он. "Если договор будет расторгнут, то должно быть ясно, что это произошло из-за нарушений со стороны РФ", - резюмирует Волфстал. Впрочем, по мнению аналитика, если Россия продолжит в том же духе, то это "может вынудить Соединенный Штаты последовать ее примеру".
В январе ожидается выход обновленной ядерной доктрины США при Дональде Трампе - документа, который принимают при каждом американском президенте. В Белом доме уже дали понять, что намерены значительно нарастить ядерный арсенал страны. Многим и в Соединенных Штатах, и в России на фоне нынешних разногласий должно быть особенно интересно, какие конкретно планы будут прописаны в доктрине.
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