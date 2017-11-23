Финансовые новости
- |
- 23.11.17
- |
- 00:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Зачем Трамп выслушивал доклад Путина
18:06 22.11.2017 |
Кремлевские СМИ ликуют: ЭТО таки произошло. Нет, не официальное выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты: оно состоится в положенный день, сейчас определяемый как 15 декабря. В общем, событие запланированное и предрешенное и как таковое подобного ажиотажа вызвать не должно - дабы у электората не пошатнулась вера, что "все идет по плану".
ЭТО - полноценный разговор Путина с Дональдом Трампом. Ну как полноценный - по телефону, зато длившийся более часа. После срыва американцами двусторонних переговоров на полях вьетнамского саммита АТЭС и унизительно мимолетных публичных встреч - безусловный успех. И то сказать, где пара фраз и четыре секунды похлопываний по плечу, а где нормальное общение. В общем, в службе протокола российского МИД, очевидно, скорых смертей не предвидится.
Когда пресс-службы глав государств сообщают об их телефонных разговорах, обычно эти сообщения несколько различаются как объемом, так и содержанием. И эти отличия дают представление о том, какие пункты считает более или менее значимыми каждая из сторон. Есть и еще одна деталь: когда звонят Путину - на сайте Кремля так и пишут. А вот когда звонит он - в ход идут страдательный залог и нейтральные обороты вроде "стороны обменялись мнениями". Принимая во внимание эти моменты, получаем прелюбопытную картину.
Во-первых, инициатором разговора был Путин. Именно он звонил Трампу, который к тому времени уже отправился во Флориду готовиться к помилованию индейки и ужину в компании ее менее удачливой товарки. Тем более что предлог был вполне благовидный: накануне в Сочи пожаловал его сирийский во всех отношениях коллега (ну разве что стоматолог, а не чекист) Башар Асад. И российский президент об этой встрече кое-что рассказал. Отчитался, в общем. И это что-то пресс-служба его американского визави сочла то ли слишком банальным, то ли слишком малоинтересным тамошней публике. Вроде разглагольствований о "необходимости целостности и суверенитета Сирии". Анонс сегодняшней встречи Путина с президентами Ирана и Турции в американском релизе, кстати, тоже отсутствует. Это, в общем, соответствует практике официального игнора Вашингтоном этого междусобойчика претендентов на роль вершителей сирийских судеб.
Россияне, в свою очередь, опустили упоминание о межсирийских переговорах в Женеве, которые американцы считают принципиально важными. Хотя резолюцию СБ ООН № 2254 насчет урегулирования ситуации помянули и в Кремле, и в Белом доме. В общем, похоже, Путин вновь продавал себя в качестве решалы, но не особо преуспел - хотя его отчет был принят к сведению. Трамп, несмотря на последовавшие заявления об "отличном разговоре", определенно держал дистанцию. Не в последнюю очередь, вероятно, потому, что Госдеп интерпретировал объятия Путина с Асадом как признак причастности России к химическим атакам в Сирии. Тем более что незадолго до того Россия заблокировала американский проект резолюции по продолжению расследования применения зарина в Хан-Шейхуне.
Что до остальных тем, то вопрос иранской ядерной программы вообще не упоминается в релизе Белого дома. Впрочем, ввиду того, что написано в релизе кремлевском, путинские заверения в "приверженности полной реализации плана" были совершенно оправданно сочтены литьем воды. Проблемы ракетной программы КНДР и войны на востоке Украины, очевидно, не были основными в этой беседе и упоминались скорее в силу необходимости - для создания глобального контекста, так сказать. Хотя касаемо Пхеньяна Трамп, похоже, был вполне конкретен: вчера он сказал об усилении давления на режим Кима, а сегодня США ввели новые санкции против Северной Кореи.
В общем же сопоставление обоих релизов оставляет впечатление, что Путин отчитывался, а Трамп слушал, и главной ценностью этого разговора был, собственно, тот факт, что он состоялся. Ценность эта, впрочем, относительная: Путину от такой демонстрации контакта на высшем уровне в медийном смысле пользы куда больше, чем Трампу.
Сухость релиза Белого дома, возможно, отчасти и обусловлена стремлением нивелировать этот дисбаланс. Пресс-служба Трампа старается тщательно отсеивать чувствительную информацию, чтобы не подливать масла в огонь скандалов вокруг связей администрации 45 президента с Москвой. Тем более что самому Трампу уже приходилось объясняться за признание в доверии Путину.
Кстати, критика за вчерашний разговор не заставила себя ждать: глава сенатского комитета по обороне Джон Маккейн упрекнул Трампа в ошибочном убеждении, будто США и Россия могут иметь общие интересы. Впрочем, согласие американского лидера на разговор с российским коллегой с учетом нынешних обстоятельств, возможно, как раз и было своего рода вызовом американскому истеблишменту. Отчасти этим можно объяснить указание хронометража разговора, которое на сайте Кремля отсутствует.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Напор покупателей на межбанке 22 ноября был настолько большим, что доллар вышел продавать Нацбанк
ТОП-НОВОСТИ
|Кто поставит точку в недоперевороте в ЛНР
|Антикоррупционный Уроборос. Что полезного в конфликте между Сытником и Корчак
|Ползучее наступление: Какие села освободили ВСУ на Светлодарской дуге
|Кабмин принял решение о борьбе с теневым рынком топлива
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЦБ Сингапура включает биткойн в регулирование платёжных сервисов
|Кто поставит точку в недоперевороте в ЛНР
|Зачем Трамп выслушивал доклад Путина
|Китай усиливает контроль за рынком онлайн-кредитования
|Судьба канцлера Германии в руках федерального президента?
|В Зимбабве объявили об отставке 93-летнего Мугабе с поста президента
Это интересно
|Первый искусственный метеоритный дождь случится в 2019 году
|Google намерен фильтровать российскую пропаганду
|Умение лгать, говоря правду - куда оно ведет мир
|Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
|Alibaba купит долю в сети китайских гипермаркетов Sun Art Retail Group за $2,9 млрд
|Испарительная камера в системе охлаждения смартфонов может появиться в 2019 году
|Наркоман, алкоголик, убийца, IT-бизнесмен? Как начиналась история создателя антивируса McAfee. И закончилась