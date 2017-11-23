Зачем Трамп выслушивал доклад Путина

Алексей КАФТАН / Деловая столица

Кремлевские СМИ ликуют: ЭТО таки произошло. Нет, не официальное выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты: оно состоится в положенный день, сейчас определяемый как 15 декабря. В общем, событие запланированное и предрешенное и как таковое подобного ажиотажа вызвать не должно - дабы у электората не пошатнулась вера, что "все идет по плану".

ЭТО - полноценный разговор Путина с Дональдом Трампом. Ну как полноценный - по телефону, зато длившийся более часа. После срыва американцами двусторонних переговоров на полях вьетнамского саммита АТЭС и унизительно мимолетных публичных встреч - безусловный успех. И то сказать, где пара фраз и четыре секунды похлопываний по плечу, а где нормальное общение. В общем, в службе протокола российского МИД, очевидно, скорых смертей не предвидится.

Когда пресс-службы глав государств сообщают об их телефонных разговорах, обычно эти сообщения несколько различаются как объемом, так и содержанием. И эти отличия дают представление о том, какие пункты считает более или менее значимыми каждая из сторон. Есть и еще одна деталь: когда звонят Путину - на сайте Кремля так и пишут. А вот когда звонит он - в ход идут страдательный залог и нейтральные обороты вроде "стороны обменялись мнениями". Принимая во внимание эти моменты, получаем прелюбопытную картину.

Во-первых, инициатором разговора был Путин. Именно он звонил Трампу, который к тому времени уже отправился во Флориду готовиться к помилованию индейки и ужину в компании ее менее удачливой товарки. Тем более что предлог был вполне благовидный: накануне в Сочи пожаловал его сирийский во всех отношениях коллега (ну разве что стоматолог, а не чекист) Башар Асад. И российский президент об этой встрече кое-что рассказал. Отчитался, в общем. И это что-то пресс-служба его американского визави сочла то ли слишком банальным, то ли слишком малоинтересным тамошней публике. Вроде разглагольствований о "необходимости целостности и суверенитета Сирии". Анонс сегодняшней встречи Путина с президентами Ирана и Турции в американском релизе, кстати, тоже отсутствует. Это, в общем, соответствует практике официального игнора Вашингтоном этого междусобойчика претендентов на роль вершителей сирийских судеб.

Россияне, в свою очередь, опустили упоминание о межсирийских переговорах в Женеве, которые американцы считают принципиально важными. Хотя резолюцию СБ ООН № 2254 насчет урегулирования ситуации помянули и в Кремле, и в Белом доме. В общем, похоже, Путин вновь продавал себя в качестве решалы, но не особо преуспел - хотя его отчет был принят к сведению. Трамп, несмотря на последовавшие заявления об "отличном разговоре", определенно держал дистанцию. Не в последнюю очередь, вероятно, потому, что Госдеп интерпретировал объятия Путина с Асадом как признак причастности России к химическим атакам в Сирии. Тем более что незадолго до того Россия заблокировала американский проект резолюции по продолжению расследования применения зарина в Хан-Шейхуне.

Что до остальных тем, то вопрос иранской ядерной программы вообще не упоминается в релизе Белого дома. Впрочем, ввиду того, что написано в релизе кремлевском, путинские заверения в "приверженности полной реализации плана" были совершенно оправданно сочтены литьем воды. Проблемы ракетной программы КНДР и войны на востоке Украины, очевидно, не были основными в этой беседе и упоминались скорее в силу необходимости - для создания глобального контекста, так сказать. Хотя касаемо Пхеньяна Трамп, похоже, был вполне конкретен: вчера он сказал об усилении давления на режим Кима, а сегодня США ввели новые санкции против Северной Кореи.

В общем же сопоставление обоих релизов оставляет впечатление, что Путин отчитывался, а Трамп слушал, и главной ценностью этого разговора был, собственно, тот факт, что он состоялся. Ценность эта, впрочем, относительная: Путину от такой демонстрации контакта на высшем уровне в медийном смысле пользы куда больше, чем Трампу.

Сухость релиза Белого дома, возможно, отчасти и обусловлена стремлением нивелировать этот дисбаланс. Пресс-служба Трампа старается тщательно отсеивать чувствительную информацию, чтобы не подливать масла в огонь скандалов вокруг связей администрации 45 президента с Москвой. Тем более что самому Трампу уже приходилось объясняться за признание в доверии Путину.

Кстати, критика за вчерашний разговор не заставила себя ждать: глава сенатского комитета по обороне Джон Маккейн упрекнул Трампа в ошибочном убеждении, будто США и Россия могут иметь общие интересы. Впрочем, согласие американского лидера на разговор с российским коллегой с учетом нынешних обстоятельств, возможно, как раз и было своего рода вызовом американскому истеблишменту. Отчасти этим можно объяснить указание хронометража разговора, которое на сайте Кремля отсутствует.