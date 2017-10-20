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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Посредник из Загреба: зачем президент Хорватии поехала к Путину

 Наталья Ищенко / Европейская правда

18-20 октября состоялся первый за последние 8 лет официальный визит президента Республики Хорватия в Российскую Федерацию и за первый год официальный визит главы государства Европейского союза в Россию. Форма и содержание встреч хорватской делегации в России таковы, что можно говорить о новой эре не только в отношениях двух государств, но и в целом России и Запада.

Напомним, лидеры стран ЕС в последние годы практически не посещают РФ. В 2015 году приезжал премьер-министр Греции Алексис Ципрас, в 2016-м - глава правительства Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан. В 2017 году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге побывал канцлер Австрии Кристиан Керн.

Но все эти политики были гораздо более пророссийскими, чем хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович, которую всю ее политическую карьеру связывали скорее с Вашингтоном, чем с Москвой. И вот теперь такой поворот.

Поездка в РФ мощной правительственной и бизнес-делегации Хорватии во главе с главой государства готовилась несколько месяцев, с начала года. 18 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Колиндой Грабар-Китарович и министром иностранных дел Хорватии Давором Штиром.

23 мая глава хорватского МИД посетил Москву. Как писали СМИ, во время встреч стороны обсуждали в том числе, и детали будущего визита.

Подготовка, судя по всему, прошла на удивление удачно, и нынешнее посещение России хорватской делегацией получилось масштабным и насыщенным.

Начался визит со встречи Колинды Грабар-Китарович с Владимиром Путиным в "российских субтропиках" - в Сочи, в резиденции Бочаров Ручей. Президент России традиционно опоздал (где-то на 45 минут), но встретил гостью букетом и приветливой улыбкой.

Как уверяет российское государственное информационное агентство ТАСС, Грабар-Китарович является "самой красивой женщиной в мировой политике по мнению сильной половины населения России", и поэтому радушие Путина выглядело скорее как личный комплимент, чем политический жест.

 

Впрочем, атмосфера радушия сопровождала и дальнейшие контакты хорватской делегации. Например, во время встречи с патриархом Кириллом последний очень положительно оценил уровень отношений между Хорватией и Российской православной церковью.

Сложным вопросом №1 в переговорах стали не международные события, не Украина, не балканская политика, не Босния, а ситуация вокруг банкротства крупнейшего на Балканах холдинга Agrokor.

Хорватская компания Agrokor владеет 20 предприятиями пищевой промышленности, сельскохозяйственными производствами, сетями супермаркетов на территории всей бывшей Югославии. Доля холдинга в ВВП Хорватии составляет 15%. Бренды, принадлежащие Agrokor, хорошо известны даже обычным туристам.

За несколько последних лет холдинг набрал сотни миллионов евро кредитов, причем значительную часть в российских банках - Сбербанке и ВТБ. В 2016 году компания столкнулась с финансовыми трудностями, и в этой ситуации финучреждения РФ начали требовать возврата долгов.

Возможно, предполагалось, что Agrokor отдаст вместо денег свои акции, и владельцем огромной империи станут российские структуры. Но Хорватия пошла другим путем: парламент страны принял специальный закон - так называемый "Lex Agrokor", холдинг перешел под государственное управление, выплата долгов была заморожена, началась постепенная санация компании под руководством независимого европейского менеджмента.

Параллельно началось расследование финансовых злоупотреблений в Agrokor. Буквально на днях судом были выданы санкции на арест владельцев, бывших топ-менеджеров и аудиторов холдинга, а в доме (точнее в замке) главного акционера компании прошел обыск.

По российским данным, задолженность Agrokor Сбербанку составляет свыше €1,1 млрд, ВТБ - €300 млн.

Задача, которая стояла перед Колиндой Грабар-Китарович, была непростой: договориться о компромиссном решении. В итоге было решено продолжить консультации, но россияне уже начали констатировать, что виноват во всем менеджмент компании, обманывавший и кредиторов, и правительство, и открыто заявляют, что надеются на возврат только части средств.

Другая важная тема хорватско-российского диалога - энергетическая. Летом этого года на саммите Инициативы "Триморье" в Варшаве было заявлено о намерении активизировать диверсификацию поставок энергоносителей в Европу, в частности построить на хорватском острове Крк терминал для приема сжиженного газа из США.

Но от разговоров до дела в этом проекте так и не перешли, и хорватская компания Prvo Plinarsko Drustvo в сентябре текущего года заключила контракт до 31 декабря 2027 года на поставку 1 млрд. кубометров российского газа в год.

Таким образом, "Газпром" впервые с 2010 года вернул себе роль ключевого поставщика газа в Хорватию и обеспечил 40% потребностей страны в этом энергоносителе. В этих условиях строительство LNG-терминала на острове Крк, как и любого другого подобного проекта, уже выглядит нереальным.

Но это еще не все. Хорватский президент пригласила Россию к участию в проектах Инициативы "Триморье".

И это при том, что первоначальными целями создания этого объединения традиционно называются желания избавиться от зависимости от российских углеводородов, а также построение геополитического союза, ориентированного больше на Вашингтон, чем не Брюссель. Не говоря уже о Москве.

Теперь эти прогнозы надо пересматривать.

Кроме энергетической сферы Хорватия собирается расширять экономическое сотрудничество с Россией еще по целому ряду направлений. Достаточно сказать, что во время визита президента Хорватии в Москве состоялся экономический форум, в котором приняло участие более 150 хорватских и 245 российских компаний. Колинда Грабар-Китарович выразила надежду, что по итогам мероприятия состоится подписание новых договоров между компаниями двух стран и отметила, что режим санкций не отражается на российских инвестициях.

Россияне прогнозируют, что уже в 2017 году товарооборот между Россией и Хорватией может вернуться на "досанкционный" уровень и превысить миллиард долларов. По данным Федеральной таможенной службы РФ, за 7 месяцев 2017 года товарооборот между странами составил $667,5 млн., в том числе российский экспорт -$516,4 млн., импорт - $151,1.

В общем, публичные сведения относительно результатов хорватско-российских переговоров касаются преимущественно двусторонних вопросов из сферы экономики и культуры. Ни "украинский вопрос", в частности, хорватская помощь Украине в виде советов относительно плана мирной реинтеграции Донбасса, ни события на Балканах, в частности, политическое переформатирование Боснии и Герцеговины с расширением прав местных хорватов, не стали темами публичных заявлений по итогам многочисленных встреч.

Наблюдатели были уверены, что эти темы обязательно будут в центре внимания лидеров двух государств, но пока подробности этих обсуждений остались за кулисами.

Впрочем, политическая тема все же была косвенно присутствует в повестке дня визита.

В интервью агентству ТАСС, которое было обнародовано в начале визита, Колинда Грабар-Китарович предложила рассматривать Хорватию в качестве посредника между Западом и РФ.

"Я верю, что Хорватия может стать одним из мостов сотрудничества между Россией, ЕС и НАТО, организациями, в которых мы участвуем и отстаиваем наши общие ценности, в которые глубоко верим. Тем временем без диалога с Российской Федерацией невозможно решить много вопросов на глобальной сцене, поэтому я всегда выступаю за диалог в любых разногласиях", - заявила хорватский лидер.

И продолжила: "Конечно, когда речь идет о ситуации в Украине, Хорватия ожидает полного следования Минским соглашениям и "нормандскому формату", чтобы с территории Европы исчезла нестабильность, которая влияет и на положение в РФ, и на ЕС. Нестабильность не в интересах ни России, ни Европы, ни Украины. Выполнение Минских соглашений предоставило бы возможность регулярного сотрудничества, а вслед за этим и пересмотра санкций".

Могло ли предложение Грабар-Китарович по "мосту" быть не согласованным с партнерами по НАТО и ЕС экспромтом? Вряд ли.

Для повышения эффективности контактов с российским лидером Запад давно ищет новые, более эффективные, чем существующие, "каналы связи" с Путиным и подбирает новые кандидатуры "связистов", которые, с одной стороны, пользовались бы доверием российского лидера, а с другой - были бы непоколебимыми защитниками позиции ЕС и США, в первую очередь, относительно прекращения войны в Украине.

Складывается впечатление, что хорватский лидер старается занять именно эту нишу.

Но одновременно нельзя не заметить, что выполнение гипотетической посреднической миссии уже сейчас имеет вполне реальный "побочный эффект": РФ получает возможность развивать экономическое сотрудничество с ЕС, несмотря на экономическую блокаду и санкции.

Следующей вехой на пути развития хорватско-российской дружбы или еще одной опорой "моста сотрудничества между Западом и Россией" должен стать официальный визит Путина в Хорватию. Ожидается, что это произойдет уже в следующем году.
 

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21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

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