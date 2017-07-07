Финансовые новости
- |
- 07.07.17
- |
- 17:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Экс-постпред США в НАТО стал спецпредставителем по Украине
16:38 07.07.2017 |
К.Волкер будет координировать усилия Государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине, сообщил представитель госсекретаря США Роберт Хаммонд.
К.Волкер, 1962 г. р., специалист в сфере международных отношений, с 1986 года работал аналитиком в ЦРУ, с 1988 года - в Госдепе США. В 1998 году стал первым секретарем американской миссии в НАТО, в 2005-м - заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии; а в 2008-2009 гг. был постпредом США в НАТО.
Последние годы работал в Международном республиканском институте Маккейна.
Должность спецпредставителя по Украине в Госдепартаменте США создана впервые. Ранее вопросы Украины в американском внешнеполитическом ведомстве курировала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.
Наблюдатели отмечают, что об этом назначении объявлено на фоне слабого прогресса в решении конфликта на востоке Украины, а также в день, когда должна пройти первая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина в этом году оказалась в самой середине всемирного рейтинга стран по социальному прогрессу, немного обогнав Россию
|Гройсман сомневается в исключении из меморандума с МВФ условия о проведении земельной реформы
|Банковские карточки с криптовалютами: есть ли у них будущее?
|Существенного давления на межбанк из-за ситуации в Приватбанке, не произошло
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Россию отказаться от аннексии Крыма и вернуть полуостров под контроль Украины
|Экс-постпред США в НАТО стал спецпредставителем по Украине
|PwC составила рейтинг городов будущего
|Валютные резервы Китая выросли в июне 5-й месяц подряд
|Как понимать намеки президента Узбекистана на либерализацию?
|США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу MH17
Это интересно
|SpaceX запустила третью ракету Falcon 9 за две недели
|10 вещей, о которых миллиардеры никогда не расскажут
|Беспроводная зарядка электромобилей во время движения может скоро стать реальностью
|Еврокомиссия одобрила поглощение Opel концерном PSA
|Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в прототипе Vivo работает довольно плохо
|Honda показала подушку безопасности для мотороллеров
|Компания Volvo решилась на полную электрификацию модельного ряда