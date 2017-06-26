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Почему Литва борется с белорусской АЭС и "Северным потоком-2"
08:35 26.06.2017 |
Литва, до сих пор вместе с двумя другими балтийскими странами, а также Беларусью и Россией, входящая в единое энергокольцо БРЭЛЛ (по первым буквам названий государств), стремится его покинуть, при этом активно противодействуя строительству первой белорусской атомной электростанции и второй нитки "Северного потока".
Опрошенные DW эксперты считают, что, несмотря на все протесты, Вильнюсу, скорее всего, не удастся помешать вводу в эксплуатацию АЭС в Островце, но по силам добиться запрета экспорта в ЕС электртоэнергии с этой станции. Выход же из БРЭЛЛ, по оценкам аналитиков, закончится новым витком ухудшения отношений с Кремлем.
Вильнюс против Островца
Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас утверждает, что власти страны стремятся к тому, чтобы не только задержать строительство АЭС в Островце, но и остановить экспорт электроэнергии, которую станция - в случае возведения - будет вырабатывать. "Ограничение импорта энергии на литовский рынок и рынки других стран окажет негативное влияние на экономическую составляющую белорусского проекта", - сообщил Вайчюнас в интервью DW.
По мнению Ромаса Швядаса, эксперта Института международных отношений Вильнюсского университета, в прошлом замминистра энергетики, резкие протесты со стороны Вильнюса по поводу появления АЭС в Островце обусловлены тем, что Беларусь строит атомную станцию в 50 км от столицы Литвы, нарушая четыре пункта Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. - Ред.).
"Вильнюс будет находится в зоне эвакуации при серьезной аварии или проишествии на станции. В лучшем случае придется эвакуировать часть города, в худшем - весь", - рассказал DW Швядас. А министр энергетики Вайчюнас напомнил, что литовский Сейм законодательно закрепил статус АЭС в Островце как представляющей угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья жителей Литвы.
Старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Агния Григас считает, что Вильнюс вполне может заручиться поддержкой Европейского Союза, чтобы оказать дипломатическое давление на Минск, который рассчитывает на экономическую поддержку из ЕС.
"Литва остановить строительство АЭС в Островце не сможет"
Со своей стороны польский эксперт в сфере энергетики Петр Матенжек предположил, что хотя Польша не планирует импортировать электроэнергию с белорусской АЭС, Варшава не будет слишком активно возражать против проекта в Островце. Она сама намеревается строить атомную станцию, и Минск в данном случае вполне мог бы начать ответные действия, оказав противодействие польской АЭС.
"Литва остановить строительство АЭС в Островце не сможет. У меня возникло впечатление, что негативная реакция Вильнюса на АЭС объясняется инерцией отношения Литвы к России. В Вильнюсе слишком испугались Путина и экстраполировали этот страх на Лукашенко и белорусскую атомную станцию. Между тем все не так драматично", - пояснил DW позицию Беларусии директор Центра проблем европейской интеграции в Минске Юрий Шевцов.
"Для Литвы остановить экспорт энергии из АЭС при определенных обстоятельствах реально, но зачем? Беларусь сможет при желании сама использовать эту энергию", - полагает Шевцов. По его оценке, никаких особенных действий в ответ на давление Литвы Минск предпринимать не будет, просто достроит АЭС и разовьет под нее энергопотребляющие производства и инфраструктуру.
Выйти из БРЭЛЛ
Отключение Литвы и стран Балтии от единого энергокольца БРЭЛЛ окончательно выведет их из зоны влияния России и осложнит планы Минска по экспорту энергии с АЭС в Островце, указывают опрошенные DW эксперты.
"БРЭЛЛ - один из последних пережитков интеграции с Советским Союзом. Выход из кольца - политически чувствительное решение, особенно в свете трений с Кремлем, который опасается, что в результате Калининградская область превратится в энергетический остров внутри ЕС", - констатирует Агния Григас из Атлантического Совета. По ее мнению, и Литве, и Латвии, и Эстонии за выход из БРЭЛЛ придется заплатить не только финансово, но дипломатически - отношения с Москвой, скорее всего, ухудшатся.
По словам министра энергетики Литвы, в недавно подготовленном докладе, где рассматривалось несколько сценариев отключения от энергокольца БРЭЛЛ, общие расходы трех балтийских стран, связанные с этим процессом и синхронизацией с европейской энергосистемой, оцениваются в 1 миллиард евро. "Мы надеемся, что большую их часть сможет профинансировать Европейский Союз", - добавил Вайчюнас.
"Северный поток-2" - ловушка для Европы
Не менее негативно, чем строительство АЭС в Островце, Вильнюс воспринимает проект "Северный поток-2". "Вторая ветка этого газопровода - это, прежде всего, огромные мощности транзита газа, около 110 млрд кубометров в год. Параллельно ему развивается проект "Турецкий поток" на юге, в регионе Черного моря. Кремль получает возможность экспорта газа в Европу в обход стран Восточной и Центральной Европы", - говорит Ромас Швядас.
Он считает, что фактически это означает, что Россия сможет отказаться от поставок газа по газопроводу "Ямал - Европа" и таким образом получит рычаги давления на Западную Европу. По выражению Агнии Григас из Атлантического совета, "Северный поток-2" станет ударом по усилиям Европы по диверсификации источников энергии и победой России, поскольку последняя стремится удержаться на европейском рынке, где ей все больше приходится сталкиваться с конкуренцией со стороны американского и катарского сжиженного газа.
"Литва считает, что обе нитки "Северного потока" существенно увеливают зависимость ЕС от российского газа. По нашему мнению, это не только технический, экономический, но и политический риск", - подвел итог министр энергетики Вайчюнас. В свою очередь Юрий Шевцов полагает, что "действия Литвы по отношению к Северному потоку-2" - это просто поддержка Украины и поиск для себя помощи на Западе относительно России".
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