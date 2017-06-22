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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как курдская независимость повлияет на иракскую нефть?

21:17 21.06.2017 |

Мир

 

Курдистан, автономная область на севере Ирака, богатая нефтяными ресурсами и доказавшая эффективную силу против распространения "Исламского государства", объявил о проведении референдума о независимости 25 сентября этого года.

Референдум определит, останется регион частью Ирака или отделится, чтобы впоследствии сформировать новое независимое государство.

До сих пор официальная международная поддержка референдума была минимальной.

ЕС 19 июня опубликовал заявление, обескуражившее курдское автономное правительство, в котором говорилось, что Великобритания, США, Турция и Ирак официально выступают против голосования.

Однако курдских лидеров это не остановило: они заявляют, что голосование состоится в любом случае.

Независимость Курдистана - одна из самых сложных проблем на Ближнем Востоке, чреватая распрями и конфликтами, потенциально способная разжечь напряженность в регионе и породить сепаратистские настроения среди курдского меньшинства в Сирии, Турции и Иране

Как курдская независимость повлияет на иракскую нефть?

 

Но как курдская независимость повлияет на иракскую нефть?

Доказанные запасы Курдистана составляют 45 млн баррелей, а объем экспорта колеблется в пределах 600 тыс. баррелей в сутки. Большая часть нефти поступает из страны по трубопроводу из Киркука в турецкий город Джейхан, а оттуда на экспортные рынки в Россию и Европу.

И если Ирак понес широкомасштабные потери в нефтяной промышленности во время вторжения США в 2003 г. и последующей гражданской войны, то Курдистан остался относительно невредимым, так как его автономное правительство установило контроль над северными регионами, где находится 40% запасов нефти Ирака.

Курдское региональное правительство (КРГ) заключило сделки с международными нефтяными компаниями на разработку месторождений в пределах автономной зоны, без каких-либо вмешательств со стороны Багдада. Крупные сделки были заключены с американскими компаниями и Турцией, которые являются главными клиентами курдской нефти и ее основным транзитным маршрутом.

Согласно иракской федеральной конституции нефть продается через государственную организацию, а доходы распределяются с Курдистаном, который получает 17%. Независимость от Багдада и ввод в эксплуатацию нефтепровода КРГ-Турция дала курдам главный выход для экспорта нефти.

Как курдская независимость повлияет на иракскую нефть?

 

В 2014 г. выросли споры между Ираком и курдами в отношении того, может ли КРГ предложить курдскую нефть компаниям, не прекращая отношения в Багдаде, а сделка, заключенная между Эрбилем и Exxon Mobil, стала почти подстрекательством к насилию.

В течение некоторого времени распределение доходов c Багдадом было отменено, и КРГ изо всех сил пыталось сбалансировать свой бюджет, который зависит от доходов от продажи нефти.

Процесс был приостановлен, когда возникло "Исламское государство" как серьезная угроза для внутренней стабильности Ирака, захватившее город Мосул и огромный кусок территории прямо на границе КРГ.

Курдские военные силы сыграли решающую роль в смещении "Исламского государства", став наиболее эффективной военной силой в игре против боевиков.

Тем не менее споры за нефть не прекратились, и она остается камнем преткновения между Эрбилем и Багдадом, один из которых может осложнить референдум о независимости.

Курдистан не стал вступать в сделку ОПЕК по сокращению производства в ноябре 2016 г., а также не вступил в расширение соглашения в мае.

КРГ планирует расширять производство и объемы экспорта нефти, подписав контракт на 20 лет с российской компанией "Роснефть" в начале июня. Российская компания инвестирует $3 млрд в КРГ, экспортируя курдскую нефть на нефтеперерабатывающие заводы в Германии.

Эта сделка была заключена после соглашения, подписанного в феврале 2017 г., что дало "Роснефти" доступ к транспортировке 700 тыс. баррелей в день.

Нефть является ключевым вопросом при проведении референдума о независимости. Нынешнее правительство КРГ во главе с Демократической партией Курдистана и президентом Масудом Барзани настаивает на референдуме, чтобы оказать давление на иракское правительство, которое оспаривает курдское право претендовать на некоторые нефтедобывающие районы.

В начале войны против исламского государства силы Демократической партии Курдистана захватили контроль над нефтяными месторождениями к западу от Киркука, которые лежат в основном за пределами большей части курдского региона.

Как курдская независимость повлияет на иракскую нефть?

 

Соперник Демпартии "Патриотический союз Курдистана" постарался заблокировать контроль Демократической партии Курдистана над нефтяными месторождениями. Между каждой из сторон постоянно сохраняется конкуренция по поводу будущего нефтедобывающих регионов.

Это также является фактором в более широкой иракской политике. Ирак проведет выборы в следующем году, и центральное правительство надеется на курдское участие.

Некоторые курды предполагают, что референдум о независимости на самом деле просто уловка, используемая Барзани, чтобы получить более выгодные условия от центрального правительства Ирака, с которым он сотрудничал в прошлом. ДПК борется с проблемой падения популярности, поскольку курды разочаровались обещаниями партии экономического процветания, страдают от тягот продолжающейся войны на севере Ирака и застойных цен на нефть.

Референдум, даже если он не ставит себе цель привести к формальной независимости, является эффективным средством для отвлечения от внутренних политических проблем.

Остается вопрос самого Киркука, который не является окончательно курдским и может провести свой собственный референдум, чтобы определить, присоединяется он к КРГ или остается частью Ирака. Некоторые жители Киркука считают, что фактическая курдская оккупация с 2014 г. и продажа нефти из Киркука курдскими властями являются "разграблением", и могут противостоять попыткам включить Киркук в состав большого курдского государства.

Несмотря на это, Барзани указал, что Киркук будет участвовать в общем референдуме в сентябре, объявив, что он больше не является "спорной территорией".

Есть сомнения, что курдский референдум может привести к независимости без признания на международной арене. Де-факто независимое государство КРГ не представлено на международном уровне, что является решающим предварительным условием для полной государственности. До сих пор противостояние курдской независимости было сильным.

Турция и Иран не хотят независимого курдского государства, так как это может стимулировать сепаратизм среди курдских меньшинств. Позиция Турции имеет больше нюансов, так как ее экономика и государственные финансы могли бы получить выгоду из более обширного экспорта курдской нефти.

США выразили свое несогласие с голосованием, но в настоящее время являются наиболее важным стратегическим партнером КРГ и сотрудничают с курдами в Ираке и Сирии, опираясь на них, чтобы проводить борьбу против "Исламского государства". Россия возникла как потенциальный союзник для курдов, о чем говорит сделка с "Роснефтью".

Она могла бы использовать обещание энергетических контрактов, чтобы вытолкнуть курдов с американской орбиты, в то время когда напряженность в отношениях между Россией и США в Сирии находится на рекордно высоких уровнях.

Все это означает, что курдский референдум, когда он состоится в сентябре, может оказать существенное влияние на состояние северной иракской нефти. При росте свободной добычи курды могли бы игнорировать попытки Ирака и ОПЕК по сокращению производства. Курдское производство может присоединиться к растущей добыче из Ливии и США.

С другой стороны, если разгорится основной конфликт, иракская добыча может пошатнуть внутреннюю стабильность в стране. В последнее время наблюдается снижение взаимосвязи между ближневосточной нестабильностью и ценами на нефть, но это может измениться.

Ситуация вокруг будущего курдской независимости и курдской нефти тесно связана с тем, что война против "Исламского государства" медленно подходит к концу, международная напряженность в соседней Сирии растет, а рынок нефти продолжает бороться с низкими ценами.
По материалам: Вести Экономика
 

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