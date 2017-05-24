Саудиты vs США: чья нефть дешевле для экономики?

Саудовская Аравия хорошо известна своими супернизкими издержками в процессе нефтедобычи. Себестоимость саудовской нефти одна из самых низких, ниже только в Кувейте согласно данным Rystad Energy и CNN. И тем не менее королевство предпринимает отчаянные попытки сократить объемы производства, будучи неспособным справляться с текущим уровнем цен.

Согласно Wall Street Journal при снижении издержек производства 13 крупных производителей добыча каждого барреля нефти в Саудовской Аравии может стоить $8,98 - чуть меньше, чем в Иране ($9,08). Для сравнения, стоимость одного барреля при сланцевой нефтедобыче в США составляет $23,35.

Это включает налоги, чистые производственные издержки, административные расходы и капитальные расходы. Когда речь идет о себестоимости производства, Саудовская Аравия фактически отстает от Ирака, Ирана и России, но в других областях, налогах например, она имеет преимущество почти перед всеми остальными, так как ее добыча нефти не облагается налогом.

Налоги в процессе сланцевой нефтедобычи должны приносить $6,42 за баррель, у несланцевых производителей - $5,03 за баррель. Российские производители должны платить $8,44 в государственный бюджет на каждый добытый баррель.

Таким образом, на основе этих прошлогодних показателей Саудовская Аравия имеет значительное преимущество по сравнению с основными конкурентами: нефть находится на поверхности, погода не столь сурова, как в Сибири, и Aramco не платит налоги. Так почему же некоторые аналитики утверждают, что сланцевики могут вырваться вперед?

Конечно, не все согласны с тем, что сланцевики США обойдут Саудовскую Аравию. На самом деле, некоторые обозреватели и отраслевые инсайдеры утверждают, что сланцевая нефтедобыча никогда не сможет конкурировать с саудовской нефтью на равных за счет издержек производства. Некоторые настаивают на том, что сланцевики создают пузырь за счет увеличения производства на фоне роста долга. Пузырь, предупреждают они, скоро лопнет, что негативно скажется на многих.

Но многие другие возлагают свои надежды на будущее именно сланцевой отрасли. В одной июльской статье в 2016 г. Financial Times привела прогноз Wood Mackenzie, что в конечном счете около 60% экономически жизнеспособной нефти с ценами на уровне $60 за баррель залегает в сланцевых пластах США, а не в пустынных районах Саудовской Аравии. Аналитики в один голос восхваляют сланцевую промышленность за достижения в области снижения затрат и повышения эффективности, хотя последнее является довольно спорным моментом.

Так, Саудовская Аравия выкачивает почти самую дешевую нефть в мире, но МВФ прогнозирует, что королевству потребуются цены на нефть в $83 за баррель, чтобы сбалансировать свой нефтезависимый бюджет. В этом году на нефть придется 69% доходов бюджета, или $128 млрд, что на 46% выше по сравнению с 2016 г. Общий доход Саудовской Аравии в 2017 г. прогнозируется на уровне $184,5 млрд, в то время как общий объем расходов должен подняться до $237,3 млрд.

В отличие от Aramco, сланцевые производители не являются государственными структурами. Они могут сохранять свои прибыли для себя, что является сильным стимулом для погони за более высокой доходностью при более низких затратах. Это уже приносит свои плоды: Geological Survey пересматривает запасы углеводородов и уже пересмотрела в сторону повышения две прежние оценки в отношении бассейна Wolfcamp в Перми и бассейна на побережье Мексиканского залива, и все благодаря технологическим достижениям, которые позволяют извлекать больше нефти и газа.

Между тем, Саудовская Аравия делает ставку на то, на что всегда и ставила: на производство. Ей не нужно беспокоиться ни о технологических усовершенствованиях для повышения доходности, ни о производственных затратах. Но одна очень важная характеристика нефти, наверное, заключается в том, что она является конечным резервом. Рано или поздно даже гигантское гаварское месторождение будет исчерпано. Так Рияд диверсифицирует экономику, уйдя от нефти и вложившись в оружие и возобновляемые источники энергии. Это выглядит вполне справедливой стратегией, до тех пор пока растет спрос на возобновляемые источники энергии и оружие - и достаточно будет заменить нефть в качестве основного поставщика в бюджет.