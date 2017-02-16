Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Бонне собирается обсудить борьбу с "Исламским государством" и ситуацию в Украине, сообщил представитель американского госдепартамента.

"Очевидные (вопросы-ИФ), которые уже обсуждались неоднократно - противодействие ИГИЛ и контртерроризм - станут темами, по которым Госсекретарь надеется выработать возможные пути для сотрудничества", - сказал он на брифинге для журналистов, добавив, что "разговор с господином Лавровым будет очень важным".

По словам представителя, на встрече с С.Лавровым в четверг, Р.Тиллерсон будет работать в пользу "прагматичного и конструктивного сотрудничества в областях, где наши интересы пересекаются".

Кроме того, госсекретарь также "будет настаивать на полном выполнении Россией Минских договоренностей в целях прекращения насилия на востоке Украины".

"Сам президент говорил, что слишком рано вести речь о снятии санкций", - сказал представитель, отвечая на вопрос журналистов, обозначит ли Р.Тиллерсон более мягкий подход к России по украинскому вопросу.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что С.Лавров в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств G-20 в Бонне встретится с госсекретарем США Р.Тиллерсоном.

Встреча глав МИД стран G-20 в Бонне пройдет 16-17 февраля.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

