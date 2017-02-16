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Топливно-энергетический комплекс
Глава Пентагона предъявил ультиматум членам НАТО
23:09 15.02.2017 |
Новый министр обороны США Джеймс Мэттис в среду, 15 февраля, на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил, что если государства, входящие в альянс, не будут вносить в бюджет организации обещанные суммы, то администрация президента США Дональда Трампа "снизит свои обязательства" в рамках Североатлантического альянса. "Если ваши народы не хотят увидеть, как Америка отказывается от части своих обязательств в этом альянсе, то ваши правительства должны показать, что поддерживают нашу общую оборону", - заявил Мэттис. Каким образом США намерены действовать в противном случае, он не уточнил.
Глава Пентагона призвал разработать план выплат на 2017 год и установить промежуточные сроки, в которые будут проверяться взносы членов НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты правы в своих требованиях и подчеркнул, что для него самого эта тема является высшим приоритетом.
"Справедливое распределение нагрузки" - один из главных пунктов брюссельской встречи, сообщил Столтенберг. Ранее во время предвыборной кампании Трамп выступал с требованием ко всем странам НАТО увеличить оборонные расходы до 2 процентов ВВП.
Еще в 2014 году на саммите альянса в Уэльсе его участники договорились достичь этой цели в течение десяти лет. Согласно данным НАТО, в 2016 году только четыре страны альянса кроме США выполнили это требование. Более 2 процентов своих ВВП расходовали на оборону Греция (2,4), Великобритания (2,2), Эстония (2,2) и Польша (2). В абсолютных числах бюджет оборонного ведомства в США в 2016 году составил 594 миллиарда долларов, а во всех европейских странах-членах альянса и Канаде вместе взятых - 273 миллиарда долларов.
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