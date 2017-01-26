Путин пытается строить политическую нацию по американскому шаблону. Третья мировая война, возможно, уже началась. Виду Homo sapiens, тем не менее, ничто не угрожает. Не стоит переживать и за судьбу США. А вот белорусскому народу грозит исчезновение, что, учитывая соседство Украины с Беларусью не может не волновать украинцев. Об этом в интервью "ДС" рассказал известный в РБ психиатр Дмитрий Щигельский.

В 2001 году он провел заочное исследование психического здоровья Александра Лукашенко и поставил ему диагноз - мозаичная психопатия. После публикации соответствующей статьи Щигельский подвергся преследованию властей и был вынужден эмигрировать в США, где получил статус политбеженца. В настоящее время он является экспертом Института белорусской демократии (BelarusianDemocracyInstitute), Бостон.

После публикации вашей статьи о Лукашенко, продолжалось ли ваше заочное наблюдение за ним, не изменились ли выводы о его состоянии? Болезнь не прогрессирует?

Беларусь - это не просто страна, в которой я родился, но часть моего ДНК. Я не могу себя изменить, забыть, не обращать внимания или не интересоваться тем, что там происходит. Так сложилось, что говорить о современной Беларуси и не вспоминать Лукашенко просто невозможно, так что наблюдение продолжилось. Выводы остались прежними, несмотря на множество критических замечаний, ни один из беларусских врачей-психиатров диагноз Лукашенко никогда публично не опровергал. Расстройства личности после их формирования, как правило мало изменяются в течении жизни. Проблемы такого рода больных, лежат в области межличностных отношений, проблем с социумом, отношений с семьёй, коллегами на работе, соседями.

Но став президентом, а позднее и фактически монархом, Лукашенко переделал всю Беларусь, превратив её в инструмент компенсации собственных психопатологических особенностей. Если бы Лукашенко не стал диктатором, то он был бы одним из десятков тысяч, воспринимающихся окружающими, чаще всего как "человек с тяжёлым характером", но по большому счёту особенности его психики причиняли бы страдания, прежде всего ему самому, в какой-то степени семье, возможно ближайшему окружению.

Став же диктатором, он превратил всю страну в механизм компенсации своего собственного психического недуга. Вся вертикаль власти, СМИ, спорт, наука, искусство, даже школьные учебники являются компенсаторным механизмом, необходимым для демонстрации единственному хозяину страны его особой значимости, гениальности, незаменимости и избранности не только народом, но и некими высшими силами, о чём он сам регулярно говорит.

Лукашенко несчастный человек с сильнейшим комплексом неполноценности, судя по всему сформировавшимся у него в детстве или подростковом возрасте. Абсолютная власть в стране, нужна ему с единственной целью - каждый день, час и минуту пытаться избавиться от этих болезненных переживаний. Вопрос только в том, какую цену за это платит страна и народ Беларуси, какую ещё придётся заплатить.



Опасен ли этот персонаж для соседей вообще и Украины в частности?

Люди с таким складом личности нередко идут в политику или криминал, так как в этих сферах они могут получить ощущение своей значимости, наркотик власти, причём власти абсолютной и неограниченной, позволяющий им снизить остроту неприятных, а зачастую и болезненных переживаний. Примеров в истории более чем достаточно - Нерон, Кромвель, Гитлер, Иван Грозный, Сталин и множество подобных персонажей. Такие черты личности как подозрительность, доходящая до параноидальности, жестокость, мстительность, отсутствие морально -нравственных критериев при принятии решений даёт им в политике конкурентные преимущества.

Для Лукашенко единственной ценностью в его жизни является власть и её атрибуты. Кроме того, он фантастически лжив. В Беларуси стало поговоркой: "Лукашенко хозяин своего слова - сегодня дал, завтра взял обратно".

Учитывая, что вся власть "президента" Беларуси финансируется из Кремля, о чём Лукашенко прекрасно известно, я бы на месте украинцев всегда держал в уме, что ни один договор, ни одно обещание, ни какие заверения данного человека не стоят ровным счётом ничего и могут быть нарушены в любой момент, если он сочтёт это отвечающим своим личным интересам. Важно также понимать, что интересы стран и народов, это не более чем просто набор слов для него. Украинцам желательно помнить, что Беларусь контролируется Лукашенко, но беларусский народ и диктатор, это совершенно разные понятия.



Каким с точки зрения психиатрии выглядит Путин, есть ли у него явные отклонения? Можно ли уже сейчас что-то сказать о его совместимости-несовместимости с Трампом?

Я знаком с публикациями, в которых говорилось о наличии психического расстройства у Путина. Включая такие экзотические и очевидно смешные диагнозы, как гипертоксическая шизофрения. При некоторой внешней схожести, существует качественная разница между Путиным и Лукашенко. С моей точки зрения, критерием, позволяющим отличить патологическую тягу к власти, от естественного для любого политика желания добиться и удерживать власть, является её восприятие.

В нормальных случаях для политика власть является инструментом достижения той или иной цели. Это могут быть реформы, усиление экономики, увеличение престижа своей страны. Принципиально важным является то, что власть является инструментом, механизмом, с помощью которого политик добивается своих целей. В случаях же психопатологических власть становится инструментом удержания власти, ради самой власти. Именно удержание власти, ради самой власти мы и наблюдаем у Лукашенко.

В случае с Путиным, власть всё же остаётся инструментом достижения иных целей, кроме удержания её самой. По моему мнению, президент РФ использует её для переформатирования россиян из некоего множества объединенных территорий и политической системой наций этнических, в единую политическую нацию. Эта проблема носит совершенно объективный характер, демография РФ свидетельствует, что этнические русские постепенно замещаются представителями других народов в РФ. "России "прирастает" национальными автономиями."(с) как определил аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Фактически Путин пытается повторить американский опыт построения политической нации. Возможно именно в этом одна из причин особого отношения, как Путина, так и россиян к США. Это своеобразный национальный Эдипов комплекс. Зависть, любовь, соперничество, попытка подражать и ненависть одновременно. Мне известно, о широко распространенной в экспертном сообществе гипотезе, согласно которой все действия Путина - это борьба за удержание и укрепление собственной власти. Тем не менее, с точки зрения психиатрии у Путина, есть профессиональная деформация личности, но она есть у любого профессионала - военного, учителя, врача или инженера.

Никаких явных признаков, позволяющих предположить наличие серьёзного психического расстройства, я не нахожу. Более того, роль личности Путина в российской политике мне кажется очень преувеличенной. Это такое упрощение мол, во всём виноват лично Путин, или Путин и его режим. Политика России определяется не Путиным, а желаниями, страхами и фобиями россиян именно как общности и народа. Она предопределена особенностями православной (российской) цивилизации в том значении этих терминов, в которые в них вкладывал Хантингтон.

Если у Путина и есть некий особый талант, то я бы назвал его умением слушать, не только собеседника, но и собственный народ. Способность улавливать его часто неосознанные желания, страхи, комплексы и реакции на травмы и принимать решения исходя из ожиданий его избирателей. Гипотеза что с уходом Путина всё сразу станет если не прекрасно, то хотя бы значительно лучше, в частности для стран-соседей, особенно Беларуси и Украины, по-моему, крайне наивна.

Если на его место придёт прозападный либерал, то российский народ его отвергнет, как чужеродного для российской цивилизации. А вот какой тип личности сможет быть органичен, приемлем для россиян, для их культуры и цивилизации - это ещё большой вопрос. Не исключаю, что по сравнению с таким гипотетическим народным президентом, Путин покажется умеренным, либеральным и цивилизованным политиком.

Вопрос о совместимости-несовместимости Путина с Трампом, на мой взгляд, не имеет большого смысла. Если даже Франклин Делано Рузвельт, несмотря на свои четыре срока и огромные усилия, не смог сломать хребет американской политической системе, то уж непрофессионального политика Трампа она как-нибудь переживёт. А вот переживёт ли он её, ёщё большой вопрос. В этих условиях, Трамп будет действовать в отношении России так, как будет считать рациональным американская политическая машина.

Конечно, личные отношения могут слегка влиять на развитие событий, но не думаю, что это влияние будет определяющим. Да и Путин, чаще всего действует, руководствуясь вполне рациональными соображениями, а не эмоциями или личным отношением. С учётом характера Трампа, американской ментальности, его эмоциональности, я бы рискнул предположить, что "медовый месяц" в их личных отношениях продлиться не слишком долго. Потом вероятно "прозрение" Трампа, но я не думаю, что этот эмоциональный компонент будет решающим или определяющим для отношения между США и РФ.



Часто приходится слышать фразу "мир сошел с ума". Вы согласны с этим? Какова, например, по-вашему вероятность скатывания к Третьей мировой войне?



"Мир сошёл с ума" это просто обычная обывательская реакция на изменения, которые в истории человечества были всегда. Как правило, это брюзжание старшего поколения, вызванное на самом деле тем, что во времена их молодости девушки были молодыми и все зубы своими. Примеры такого рода оценок состояния мира, вы можете в изобилии найти в сохранившихся документах времён Древнего Рима. По статистике, количество расстройств психики в популяции растёт. По моему мнению, это связанно не с тем, что их становится больше, а с тем что они лучше диагностируются. Если оценивать состояние массового сознания, то я склонен считать, что с времён Древнего Египта никаких качественных изменений не произошло. Совершенно не буду удивлён, если когда-нибудь изобретут машину времени и выяснят, что деструктивные мемы встречались и во времена неолита.

Конечно меняются технологии, способы передачи информации, социальные и политические системы, мир усложняется. Но вместе с тем, homosapiens как биологический вид существенных изменений за это время не претерпел. Мы остались всё теми же слабыми хищниками, не имеющими генетически детерминированных механизмов защиты от внутривидовой агрессии, падальщиками и каннибалами. Культура, воспитание, цивилизация это всё очень тонкий и слабый слой психики, у подавляющего большинства легко сметаемый любой настоящей экстремальной ситуацией, в которой включаются всё те же генетически детерминированные механизмы поведения, что и у наших далёких предков 15-20 тысяч лет назад.

Проблема абсолютно всех популяций данного вида в том, что к самостоятельному, критическому мышлению, сбору и анализу информации способно, по-моему мнению не более 15-20%. Третья мировая? А Вы уверенны, что она не началась с Крыма? Вторая мировая, была совсем не похожа не первую. Двигатель внутреннего сгорания, развитие средств механизации и моторизации, сделали её качественно иной. Совсем не той, к которой готовились генералы, базируясь на опыте первой. Сегодня огромную роль играют информационные технологии. Так ли уж необходимо захватывать нефтяные поля или земли, если можно вести войну за мозги, мировоззрения и убеждения людей? Конечно, роль вооружённых сил никуда не исчезла.

Но по моему мнению, они сегодня часто выполняют скорее вспомогательные функции, по отношению к силам информационной борьбы. Либо являются оружием слабого участника конфликта, вынужденного прибегать к грубой силе, когда ему не удаётся добиться победы, используя более тонкие и современные методы. В любом случае я абсолютно убеждён, что виду Homosapiens ничего не угрожает. Я не имею в виду отдельных особей, а именно вид, он имеет прекрасный потенциал для адаптации и выживания в любых условиях.



Вернемся к белорусско-российским отношениям. Последние месяцы много пишут возможности свержения Лукашенко Москвой и (или) прямой оккупации Беларуси. Насколько реальным такое развитие ситуации вы считаете?



Давайте разделим то что пишут, помня о том кто именно пишет и оценки вероятности того или иного сценария развития событий. Лукашенко крайне труслив и подозрителен, как я говорил выше. По моему мнению, данная информационная компания это инструмент довольно грубой игры сил внутри Беларуси, заинтересованных в том, чтобы "раскачать" болезненные комплексы и фобии беларусскоготирана.

В условиях относительной, но всё же оттепели эта действия беларусского силового блока, заинтересованного в расширении своего влияния и переделе финансовых потоков. Это то, как я оцениваю текущую ситуацию и множество спекуляций на тему - "Моска свергает Лукашенко", "В Кремле ищут приемника Лукашенко", "Лукашенко не поехал в Питер, так как чуть ли не лично предотвращал госпереворот подготовленный Лубянкой" и т.п. Это всё довольно забавное и комичное зрелище. Особенную пикантность ему придаёт то, что в эту дилетантскую игру, похоже поверили некоторые деятели нашей оппозиции и бросились демонстрировать лояльность, не обратив внимание на то, что на смотрины из Кремля никто не пришёл.

Оккупацию я считаю возможной, но не в краткосрочной перспективе. Экономическая ситуация в Беларуси полностью под контролем Кремля. Москва в любой момент, который сочтёт нужным, может вызвать практически коллапс белорусской экономики. Информационное пространство Беларуси почти абсолютно открыто для российского влияния. Официальные идеологи считают, что они всё контролируют, с помощью задержки вещания российских СМИ на территорию страны. Забавно наблюдать за людьми, живущими в 90-ых годах прошлого века. Отделение ФСБ РФ по работе с верующими, а именно РПЦ действует в Беларуси без всяких ограничений, да ещё и в значительной степени финансируется режимом Лукашенко. То есть он ещё и сам платит за подготовку своего возможного свержения и похорон. Всяческих организаций по патриотическому (русскомирскому) воспитанию молодёжи попы РПЦ открыли множество. Казачество, конечно же русскомирское, в Беларуси цветёт и благоухает аж до рвотного рефлекса.

Есть значительное по количеству часть населения, поддерживающая лозунг "Путин лучше Лукашенко", это мужчины в возрасте от 18 до 35, без высшего образования, работавшие или работающие в РФ. В отличии от оппозиционно и национально - патриотически настроенной части общества, это не гуманиоды и ботаники, а физически крепкие, молодые и решительные мужчины. То сеть, мы можем видеть прямые аналогии с Крымом и Донбассом.

Предпосылки есть. Но есть и отличие. По крайней мере, на данный момент, как минимум значительная часть силового блока сохраняет лояльность режиму. Они вполне могут ответить на попытки установить народные республики.

Менять же Лукашенко на условного Бульбашенко, при сохранении хотя бы декоративной независимости Беларуси, Кремлю нет смысла. Любой следующий ставленник, скорее всего, будет слабее текущего.

Таким образом, без периода постепенного удушения экономики Беларуси, необходимого для того, чтобы силовой блок окончательно разложился и потерял лояльность к "президенту" попытка присоединения выглядит несколько авантюристичной. Внешние условия сейчас не благоприятствуют такому развитию событий. России не нужен ещё один Донбасс, который при сохранении лояльности диктатору силовиков, они рискуют получить в Беларуси, если попытаются действовать в этом году.

Возможно, им понадобится ещё один Крым, когда будет возможно создать картинку "всего народа, в едином порыве занимающего очереди для участия в референдуме", но условия для этого ещё не созрели. Вопрос российской базы, её размещения или не размещения на территории Беларуси будет определяющим. Как ни парадоксально, но я верю в способности Лукашенко. Ему абсолютно плевать на страну, народ и нацию, но он будет бороться за свою монархию и возможность передачи власти по наследству до последнего беларуса, если это понадобится. Я не думаю, что сегодня кто-то может предсказать, чем закончится эта история. Но если беларусы это народ, то так или иначе они должны будут отстоять свою независимость, если же не смогут, то в истории множество примеров исчезнувших народов, их гораздо больше, чем сохранившихся.