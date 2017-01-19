Сергей Козловский

Русская служба Би-би-си

Ливийский маршал Халифа Хафтар пытается добиться расположения Москвы, чтобы возобновить поставки оружия в Ливию. Россия может рассчитывать на ответные преференции. Крупнейшей наградой для Москвы стала бы база ВМФ в ливийском порту - прямо на средиземноморском побережье.

Что сейчас происходит в Ливии?

После свержения президента Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии пока никому не удалось установить сильную централизованную власть. В октябре 2011 года в стране был сформирован Переходный национальный совет, в который вошли противники Каддафи.

В августе 2012 года власть была передана Всеобщему национальному конгрессу, избранному в результате голосования.

Летом 2014 года на смену Всеобщему национальному конгрессу пришла Палата представителей. Избранный парламент покинул Триполи, находившийся под контролем влиятельных вооруженных группировок, и перебазировался в Тобрук на северо-востоке страны.

Через полтора года в Ливии появилась международно признанная легитимная власть. 17 декабря 2015 года при посредничестве ООН в марокканском городе Схират было подписано политическое соглашение, известное как Схиратское соглашение.

В соответствии с этим документом в стране было сформировано временное Правительство национального единства (ПНС), а также президентский совет (состоит из девяти человек), который выполняет функции главы государства. Правительство возглавил компромиссный премьер-министр - Фаиз Сарадж.

ПНС является международно признанным правительством, но ему еще нужно получить одобрение парламента. Законодательный орган два раза голосовал против предлагаемого списка министров.

Парламентарии отвергают предложенные кандидатуры, так как у них нет квалификации для работы в правительстве, заявлял пресс-секретарь парламента Абдалла Бильхак. По мнению парламентариев, предлагаемое правительство очень слабое, и оно не сможет объединить страну.

ПНС поддерживают несколько крупных группировок, которые могут в любой момент переметнуться на сторону другой политической силы. Правительство не может гарантировать жителям безопасность.

Политический кризис не позволяет наладить полноценную добычу нефти. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии и продовольствия. Тысячи жителей Ливии пытаются попасть в Европу как нелегальные мигранты.

В отдельных районах Ливии сохраняют влияние крупные вооруженные группировки, в том числе боевики так называемого "Исламского государства", местного филиала "Аль-Каиды" и других радикальных группировок. Воспользовавшись отсутствием сильной власти, они взяли под контроль некоторые населенные пункты.

Кто такой Халифа Хафтар?

На востоке страны, где у ПНС почти нет поддержки, большой популярностью пользуется фельдмаршал Халифа Хафтар. В 1969 году он участвовал в перевороте, организованном Каддафи.

В 1980 годах по поручению президента Хафтар участвовал в чадско-ливийском конфликте. Ливийские войска под руководством Хафтара в 1987 году потерпели поражение, и он попал в плен. Каддафи обвинил его в провале операции и по возвращении посадил под арест.

После освобождения Хафтар уехал в США и около 20 лет посвятил борьбе с Каддафи. Хафтар поселился в Вирджинии, где также находится штаб-квартира ЦРУ. Это позволило многим строить конспирологические теории о его связях с американской разведкой.

Когда в Ливии началось восстание, Хафтар вернулся и возглавил повстанцев на востоке страны. В феврале 2014 года он открыто призвал ливийцев выступить против Всеобщего национального конгресса, который состоял преимущественно из исламистов. По его словам, исламисты "похитили и присвоили хрупкие институты молодой демократии".

Позиция Хафтара многим понравилось, и он стал набирать популярность в районах, где жители выступали против боевиков "Исламского государства" и местного филиала "Аль-Каиды" - "Ансар Аль-Шариа". В то же время расширению его влияния мешали обвинения в сотрудничестве с ЦРУ и репутация "человека Каддафи".

В числе противников Хафтара оказались в том числе сторонники исламского пути развития Ливии. Они считают, что "Ансар Аль-Шариа" - это и есть народ, а Хафтар - изменник и террорист.

Палата представителей, сменившая Всеобщий национальный конгресс, поддержала Хафтара. В марте 2015 года парламентарии назначили его командующим Ливийской национальной армией.

Под руководством Хафтара армия осуществила несколько успешных операций, захватив крупные нефтяные терминалы. Они контролировались группировкой, которую подозревают в связях с ключевыми фигурами Всеобщего национального конгресса. После этого глава парламента Акила Салех - один из важнейших союзников Хафтара - повысил главу армии до фельдмаршала.

Почему Хафтар внезапно заинтересовал мировые СМИ?

Имя Халифы Хафтара стало все чаще мелькать в СМИ в контексте усиления влияния России на Ближнем Востоке. В 2016 году посланник фельдмаршала Абдель-Басит аль-Бадри, глава парламента Акила Салех и сам Хафтар посещали Россию для встреч с высокопоставленными чиновниками.

Глава ливийского парламента Акила Салех считается влиятельным союзником Хафтара

11 января Хафтар побывал на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Российские госканалы дружно сообщали о визите "высокого гостя". Хафтар поговорил по видеосвязи с министром обороны России Шойгу. Они обсудили "борьбу с международными террористическими группами".

Запад опасается, что Москва с помощью Хафтара хочет усилить свое влияние в Ливии, потерянное в 2011 году после свержения Каддафи. У обеих сторон есть что предложить друг другу. Хафтару и ливийской армии нужно оружие, которое в страну нельзя поставлять из-за эмбарго ООН. России нужны союзники на средиземноморском побережье.

Шойгу ранее заявлял, что не будет "игнорировать" ситуацию в Сирии, Ираке, Ливии. Также глава минобороны говорил, что Россия планирует расширять сеть военных баз за рубежом. В 2008 году Ливия заявляла о готовности принять у себя базу ВМФ России.

После визитов Хафтара и его союзников в Москву на Западе активизировалась дискуссия о том, что Москва может разместить свои военные корабли в порту Бенгази - всего в 700 км от Европы.

"Мы все знаем, что Россия всегда мечтала иметь базы в средиземноморье", - заявил 13 января глава МИД Мальты, обеспокоенный визитами Хафтара в Москву. Министр также опасается, что возможные поставки российского оружия ливийскому фельдмаршалу приведут к эскалации конфликта и новой гражданской войне. Для Европы это будет означать, что поток беженцев из Ливии вырастет еще больше.

Европейским властям приходится справляться с последствиями конфликта в Ливии фактически без США. Роль Америки в урегулирования кризиса существенно снизилась после нападения на консульство в Бенгази в 2012 году. Власти США в последние годы ограничивались бомбардировками позиций "Исламского государства".

В конце декабря боевики "Исламского государства" были выбиты из своего последнего оплота в Ливии - города Сирта

Американские войска недавно завершили воздушную операцию в Ливии. Разрешением ливийского кризиса будет заниматься новая администрация под руководством Дональда Трампа.

Советник избранного президента Джеймс Вулси заявил в ноябре 2016 года, что борьба с "Исламским государством" в Ливии будет одним из приоритетов нового правительства США. Другие подробности будущей американской политики в Ливии неясны.

В 2011 году Трамп фактически призвал США устранить Каддафи. В конце 2015 года он заявил, что мир был бы лучше, если бы Каддафи и Саддам Хусейн были по-прежнему у власти.

Будет ли Россия вооружать Хафтара?

В конце сентября 2016 года посланник ливийского маршала аль-Бадри встретился в Москве с замглавой МИД России Михаилом Богдановым. "Известия" писали, что аль-Бадри передал просьбу Хафтара к президенту Владимиру Путину начать поставки оружия в Ливию.

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила, что поставки оружия в Ливию на этой встрече не обсуждались. Она добавила, что Россия строго придерживается принятого Совбезом ООН оружейного эмбарго. Об этом заявляли также замглавы МИД Геннадий Гатилов и посол России в Ливии Иван Молотков.

Москва также отвергает выводы о том, что российские власти решили поставить на Хафтара. В декабре 2016 года Гатилов заявлял, что Россия встречается "со всеми крупными игроками", а не только с фельдмаршалом. По его словам, Москва контактирует также с Акилой Салехом, Фаизом Сарраджем и вице-премьером ПНС Ахмедом Майтыгом.

О просьбах Ливии начать поставки оружия официально заявлял глава парламента Акила Салех, который посетил Москву в середине декабря 2016 года. "Нам обещали, что ливийская армия получит оружие, и Россия будет взаимодействовать в решении этого вопроса с Советом Безопасности ООН", - заявил Салех по итогам визита в интервью "Интерфаксу". Также он сообщил, что Ливия пригласила Россию "возобновить и продолжить работы в местах добычи нефти и газа".

О готовности России вооружить армию Хафтара сообщил также один из его приближенных Акрам Бухулайга, пишет The Times. По его словам, во время визита маршала на "Адмирал Кузнецов" Хафтар предоставил список необходимого оружия, а Россия пообещала лоббировать снятие эмбарго ООН.

В конце декабря МИД России открыто поддержал Хафтара. В интервью агентству Bloomberg Гатилов назвал фельдмаршала "ведущей политической и военной фигурой". "Хафтар немало сделал и продолжает делать в плане борьбы с террористами из "Исламского государства" и передачи под контроль государства нефтепроизводства. Не будем забывать и то, что за ним стоят политические силы Киренаики [историческое название востока Ливии - Би-би-си], а также многочисленные армейские подразделения и племенные группировки", - заявил тогда замминистра.

Также Гатилов обвинил спецпредставителя ООН по Ливии Мартина Коблера в попытках "заключить сепаратные сделки с частью ливийского политистеблишмента за спиной других влиятельных игроков".

Коблер заявлял, что запрос на снятие эмбарго может направить только объединенная ливийская армия. "Только армия Ливии под руководством президентского совета может сделать запрос о снятии оружейного эмбарго, и этой армии там еще нет", - сказал он.