В Кыргызстане и Туркменистане отключили вещание каналов ВГТРК

В Туркменистане приостановлено вещание российских телеканалов "Россия-1" и "Звезда", которые транслировал крупнейший в стране лицензированный оператор связи АОЗТ "Ашхабадская городская телефонная сеть". Оператор пообещал в ближайшее время организовать резервную трансляцию. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает "Интерфакс".

Ранее в пятницу стало известно, что отдельные российские телеканалы временно заблокированы и в Кыргызстане. Там приостановлена трансляция каналов "Россия-24", "Россия Культура" и "Звезда". "По причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов - на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК", - сообщила на своем сайте кыргызская телекоммуникационная компания "Акнет".

Отмечается, что в настоящее время проводятся работы по организации резервного вещания для стабильной подачи сигнала. "Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра", - указали в "Акнет".

Между тем, продолжается вещание других российских телеканалов, таких как "Первый канал", "РенТВ", "НТВ", СТС, ТНТ, ЧЕ, "Матч" и ряда других.

Санкции Запада против ВГТРК

После российского полномасштабного вторжения в Украину санкции против ВГТРК, ее руководства и сотрудников ввели ЕС, Великобритания, Австралия и другие страны. В США под санкции попали Первый канал, "Россия-1" и НТВ. В связи со штрафными мерами владельцы спутников в одностороннем порядке начали отключать вещание этих телеканалов.