У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay

В Сети появились сообщения пользователей о проблемах с добавлением карты «Мир» в платёжный сервис Samsung Pay. Выяснилось, что карты ряда российских банков стало невозможно добавлять в платёжный сервис компании Samsung на смартфонах, приобретённых за пределами России.

В сервисе Samsung Pay подтвердили возможность возникновения подобных проблем, если смартфон приобрели не в России. «Все штатно, проблемы могут быть только, если телефон куплен не в России», - сообщили в пресс-службе Samsung Pay.

Добавить карту «Мир» для выполнения бесконтактной оплаты покупок сейчас можно в приложении Mir Pay, а также в Samsung Pay. На сайте платёжной системы «Мир» сообщается, что карту этой платёжной системы в настоящее время можно добавить в сервис Samsung Pay только на смартфонах.

Ранее, в марте этого года Apple объявила о прекращении поддержки карт «Мир» платёжным сервисом Apple Pay. После отключения в России сервисов Apple Pay и Google Pay пользователи стали переходить на использование пластиковых карт. Также увеличилось число россиян, начавших оплачивать покупки с помощью наличных.