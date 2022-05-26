Концерн Unilever не собирается покидать российский рынок

Компания Unilever заявила, что не планирует уходить с российского рынка - предприятия компании продолжат работу и выпускать продукцию.

Об этом сообщили в компании, передает "Коммерсант" со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день у нас нет намерений уходить из России. Все наши предприятия в стране продолжают работать и выпускать продукцию для россиян", - отметили журналистам в компании.

Как сообщалось, в марте компания заявила о приостановлении импорта и экспорта своей продукции в РФ и из РФ. Также были приостановлены расходы на СМИ и рекламу. Кроме того, были приостановлены новые инвестиции. В то же время, концерн приостановил деятельность в Украине.

Unilever производит продукцию под марками Lipton, Dove, Vaseline, Cif, Signal, Domestos, Rexona AXE, "Чистая линия", "Бархатные ручки", "Инмарко" и т.д. В РФ компании принадлежат завод по выпуску мороженого в Тульской области, производство чая, косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметики в Екатеринбурге, а также мороженое в Омске.

Unilever открыл представительство в Украине 1 мая 1993 года. 1998 зарегистрировано ООО "Юнилевер Украина" с центральным офисом в Киеве. В Украине компании принадлежит завод по фасовке чая в Киевской области, открытый в 2016 году.