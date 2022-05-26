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Google отключила в России часть серверов
08:57 26.05.2022 |
Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые использовались для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube.
Об этом также сообщил руководитель юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко, который подтвердил, что уведомления получили несколько провайдеров. Отключение объясняется правовыми нововведениями. При этом серверы отключили ещё 19 мая.
Источник подтверждает, что данное решение Google связано с тем, что провайдеры попали под западные санкции.
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