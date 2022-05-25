Владельцы российских ТРЦ спрогнозировали падение доходов в 2 раза из-за выхода мировых брендов из России

Закрытие магазинов международных брендов, занимающих до 40% площадей в крупных российских торговых центрах, может привести в этом году к падению доходов владельцев таких объектов до 50%, а в худшем случае - к банкротству.

Об этом говорится в письме главы Российского союза торгцентров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко в адрес российского правительства, пишет "Коммерсант".

В нем руководитель РСТЦ просит для владельцев российских ТРЦ ряд налоговых льгот и преференции в условиях "непростой экономической ситуации".

По подсчетам компании Focus Технологии, в марте-мае 2022 года количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей в целом по России уменьшилось на 10%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, по сравнению с допандемийным 2019 годом падение составило 23%.

В то же время, по данным управляющего партнера Redstone Индиры Шафиковой, в крупных торгцентрах Москвы трафик упал на 30%: "Такое снижение оказалось самым серьезным за последние 20 лет".

На снижение трафика в торговых центрах повлияли падения реальных доходов населения и закрытие магазинов международных сетей, совокупная доля которых в некоторых объектах превышает 40%, отмечает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. По его оценкам, падение выручки российских ТРЦ по итогам 2022 достигнет 50%.

В марте-мае доходы девелоперов торгцентров снизились на 20% из-за того, что у ритейлеров сокращаются возможности оплачивать аренду закрытых магазинов, отметила партнер Commonwealth Partnership Ольга Антонова. Однако эксперты прогнозируют, что объемы пустующих площадей в российских ТРЦ будут расти.