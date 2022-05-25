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Спортивный бренд Nike уходит с российского рынка
11:07 25.05.2022 |
Американский поставщик и производитель спортивной одежды и обуви Nike не продлила франчайзинговый договор с российским Inventive Retail Group. IRG принадлежит самая большая в стране сеть магазинов Nike, она будет вынуждена их закрыть.
Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.
В письме решение американской компании объясняется неспособностью Nike "в ближайшем будущем" организовать поставки товаров в Россию.
"По мере истощения товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом", - отметил Смыков.
Он добавил, что эти сообщения явились для него таким же ударом, как и для всех сотрудников. Президент IRG напомнил, что совместный с американским партнером бизнес был начат 10 лет назад.
PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила газете, что поставки продукции Nike прекращены, а сам товар находится в дефиците. Она сообщила, что компания не сможет "продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов" и будет вынуждена их закрыть.
Представитель американского ретейлера в ответ на запрос газеты сообщил, что Nike приняла решение не продолжать существующие и не вступать в новые деловые отношения, включая UP&Run (входит в IRG) в связи с операционными сложностями. Деловая активность в России прекращена, но компания продолжает производить все выплаты своим сотрудникам, сказал он.
По мнению директора ритейл-департамента Core.XP Марины Малахатько, отказ от продления сделки с IRG в общем-то может означать выход Nike с российского рынка.
С марта по май количество монобрендовых магазинов Nike в РФ уже сократилось со 116 до 56, по данным на сайте компании. Из них 19 временно закрыты. IRG управляет 37 торговыми точками Nike. Из информации на сайте группы следует, что девять магазинов пока не работают.
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