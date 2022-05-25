Вступление в ЕС поддерживает половина граждан Молдовы - опрос

Около половины жителей Молдовы хотят, чтобы их страна вступила в Евросоюз, треть - против.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, таковы результаты опроса IDIS Viitorul.

Согласно результатам опроса, если бы в ближайшее время в Молдове провели референдум о вступлении в ЕС, то 51,8% граждан бы проголосовали за, а 33,1% против. Еще 3,9% опрошенных не участвовали бы в референдуме, а 9,7% не определились.

В свою очередь, если бы в Молдове провели референдум по вступлению в Евразийский экономический союз, за ​​проголосовали бы 32,4% опрошенных, а против - 46,3%.

Для сравнения, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному поддержка вступления в ЕС, рекордно высока в Украине - евроинтеграцию сейчас поддерживает 91% украинцев.

Напомним, в Молдове после обысков задержали бывшего президента, пророссийского политика Игоря Додона.

Отмечается, что Додона, почётного президента Партии социалистов, задержали на 72 часа. Также сообщают о задержании кума Додона Петру Мериняну.

Позже стало известно, что экс-президента все же пока не задержали и "следственные действия продолжаются"