Финансовые новости
- |
- 25.05.22
- |
- 12:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Вступление в ЕС поддерживает половина граждан Молдовы - опрос
08:56 25.05.2022 |
Около половины жителей Молдовы хотят, чтобы их страна вступила в Евросоюз, треть - против.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, таковы результаты опроса IDIS Viitorul.
Согласно результатам опроса, если бы в ближайшее время в Молдове провели референдум о вступлении в ЕС, то 51,8% граждан бы проголосовали за, а 33,1% против. Еще 3,9% опрошенных не участвовали бы в референдуме, а 9,7% не определились.
В свою очередь, если бы в Молдове провели референдум по вступлению в Евразийский экономический союз, за проголосовали бы 32,4% опрошенных, а против - 46,3%.
Для сравнения, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному поддержка вступления в ЕС, рекордно высока в Украине - евроинтеграцию сейчас поддерживает 91% украинцев.
Напомним, в Молдове после обысков задержали бывшего президента, пророссийского политика Игоря Додона.
Отмечается, что Додона, почётного президента Партии социалистов, задержали на 72 часа. Также сообщают о задержании кума Додона Петру Мериняну.
Позже стало известно, что экс-президента все же пока не задержали и "следственные действия продолжаются"
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Антиреформа СБУ: как парламент предлагает изменить контрразведку и чем это опасно
|Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС
|Оптимизация или диверсия? Зачем депутаты хотят оставить Минобороны без разведки
|Moody's понизило рейтинг Украины до «Caa3» с негативным прогнозом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оппозиция обвинила правительство Шольца в невыполнении обещаний по поставкам оружия
|Спортивный бренд Nike уходит с российского рынка
|Ритейлер Marks & Spencer уходит с российского рынка
|В Евросоюзе заморожено имущество российских олигархов на 10 млрд евро
|ОАЭ возобновили поставки нефти в Европу после двухлетнего перерыва на фоне бойкота российского сырья - Bloomberg
|Украину устраивает политика Китая - Зеленский
Это интересно
|Daimler Truck запускает в США в серию электрический грузовик Freightliner
|Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга
|Intel построит лабораторию по разработке систем иммерсионного охлаждения за $700 млн
|Samsung откроет крупнейший зарубежный исследовательский центр во Вьетнаме
|Без внедорожной версии, зато с дизелем: представлен обновленный Hyundai Palisade
|Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
|Windows 11 стала доступна для установки на все совместимые устройства