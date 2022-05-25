Deloitte объявила о завершении деятельности в России и Беларуси

Группа компаний в сфере аудиторских и консалтинговых услуг Deloitte завершила процесс остановки операционной деятельности в России и Беларуси, на что ушло более двух месяцев.

Об этом говорится в сообщении компании.

"7 марта Deloitte объявил, что мы покидаем Россию и Беларусь. В настоящее время разделение завершено, и Deloitte больше не работает в России или Беларуси", - говорится в сообщении.

В марте в компании заявили, что пересматривают свой бизнес в России.

"Мы отделим нашу практику в России и Белоруссии от глобальной сети фирм-членов. Deloitte больше не будет работать в России и Белоруссии", - говорилось в сообщении.

"Сообщаем, что с сегодняшнего дня, 24 мая, "Делойт" завершил всю операционную деятельность в России и Беларуси", - отметил украинский офис компании, добавив при этом, что информация из российских СМИ о продолжении работы Deloitte под новым названием не соответствует действительности.

В компании отметили, что "локальное образование" не имеет отношения к сети Deloitte.