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Deloitte объявила о завершении деятельности в России и Беларуси
23:10 24.05.2022 |
Группа компаний в сфере аудиторских и консалтинговых услуг Deloitte завершила процесс остановки операционной деятельности в России и Беларуси, на что ушло более двух месяцев.
Об этом говорится в сообщении компании.
"7 марта Deloitte объявил, что мы покидаем Россию и Беларусь. В настоящее время разделение завершено, и Deloitte больше не работает в России или Беларуси", - говорится в сообщении.
В марте в компании заявили, что пересматривают свой бизнес в России.
"Мы отделим нашу практику в России и Белоруссии от глобальной сети фирм-членов. Deloitte больше не будет работать в России и Белоруссии", - говорилось в сообщении.
"Сообщаем, что с сегодняшнего дня, 24 мая, "Делойт" завершил всю операционную деятельность в России и Беларуси", - отметил украинский офис компании, добавив при этом, что информация из российских СМИ о продолжении работы Deloitte под новым названием не соответствует действительности.
В компании отметили, что "локальное образование" не имеет отношения к сети Deloitte.
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