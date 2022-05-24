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Швейцарский машиностроительный концерн Sulzer решил уйти из России
13:12 24.05.2022 |
Швейцарский концерн Sulzer, специализирующийся на производстве и сервисном обслуживании промышленных машин и оборудования, объявил о решении уйти с российского рынка.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Совет директоров Sulzer решил инициировать процесс выхода с российского рынка. Процесс продажи начнется немедленно и следует за объявлением Sulzer в начале года о том, что она уже значительно сократила деловую деятельность в России.
Правление сожалеет о необходимости этого решения после десятилетий деятельности в России, но после тщательного рассмотрения возможных вариантов приходит к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон", - заявили в Sulzer.
Компания добавила, что "стремится продолжать поддерживать 300 сотрудников в России в этом процессе".
Sulzer производит насосы, станки и другое промышленное оборудование для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей, а также занимается их сервисным обслуживанием. Портфель заказов за 2021 год составил около 3,2 млрд. швейцарских франков.
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