Экс-президента Молдовы Додона задержали на 72 часа по подозрению в госизмене

"Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа", - сказала Кёрпек.
По ее словам, обыски проводятся в 12 помещениях, принадлежащих как Додону, так и его ближайшему окружению.
"Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена"", - заявила Кёрпек.
С утра оперативники проводят обыски в помещениях, принадлежащих Додону, а также в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент создал и возглавил в феврале 2022 г.