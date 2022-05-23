Bloomberg: «Аэрофлот» начнёт разбирать свои самолёты на запчасти через три месяца

По данным агентства Bloomberg, российская компания «Аэрофлот» начнёт разбирать свои самолёты на запчасти из-за их дефицита, чтобы поддерживать парк самолётов в работоспособном состоянии. Источник пишет, что это может произойти уже через три месяца.

На балансе «Аэрофлота» числится более 350 самолётов, подавляющее большинство которых - это модели Airbus или Boeing. По данным компании Aviation Data & Analytics For Aviation Finance & Airlines, российские авиакомпании имеют договорённости о поставках в течение трёх месяцев, после чего они могут начать разбирать самолёты на запчасти.

Аналитики отмечают, что заменить зарубежные самолёты российскими в обозримом будущем не получится. У «Аэрофлота» есть несколько альтернативных вариантов, но они не могут в полной мере закрыть потребности компании. Также источник пишет, что «Аэрофлоту» стоит оставить амбициозные планы по завоеванию международного рынка. Из-за санкций компания сократила зарубежную маршрутную сеть с 56 до 13 конечных точек, что привело к снижению пассажиропотока. Ожидается, что вскоре «Аэрофлот» будет работать исключительно на внутреннем рынке России.