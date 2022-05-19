Финансовые новости
- |
- 19.05.22
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Под маркой «Москвич» на бывшем заводе Renault в России хотят выпускать китайские автомобили
16:43 19.05.2022 |
На освобождающихся мощностях завода «Рено Россия» в Москве наладят выпуск китайских автомобилей под известным советским брендом. Речь идёт о производстве машин под маркой «Москвич». В проекте заняты власти Москвы, а также компания «Камаз» и её китайские партнёры.
Как сообщает газета «Ведомости», организовать изготовление транспортных средств планируется не позднее четвёртого квартала нынешнего года. «Камаз» ведёт переговоры со своим нынешним партнёром, китайским автоконцерном JAC. При этом московские власти прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем, но каким именно, неизвестно. Также пока не принято решение, какие именно авто будет выпускать завод.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский предложил Раде продлить военное положение и срок всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток
|Еврокомиссия официально предложила создать новый механизм для восстановления Украины
|Европейская комиссия предоставит Украине новый макрофин в размере 9 млрд евро в 2022 году – фон дер Ляйен
|ЕС возглавит усилия по реконструкции послевоенной Украины на принципах сочетания инвестиций с реформами – фон дер Ляйен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Премьер Италии: нужно немедленно прекратить огонь и усадить Россию за стол переговоров
|Под маркой «Москвич» на бывшем заводе Renault в России хотят выпускать китайские автомобили
|Помощь Украине на 15 млрд долларов станет центральным вопросом встречи G7, - Reuters
|Польша передала Украине 20 вагонов с электрооборудованием
|Великобритания ввела новые санкции против крупных российских авиакомпаний
|Австралия отправит Украине дополнительную партию бронетранспортеров
Это интересно
|Россия выпала из тройки лидеров по доле в хешрейте биткоина
|Уязвимость приложения Find My может использоваться злоумышленниками даже при отключенном iPhone
|Геофизик из Японии предложил простой способ синхронизации всех часов на планете
|Представлен самый мощный Cadillac Escalade-V с 691-сильным мотором от Camaro ZL1
|Samsung отказалась от планов по производству электромобилей собственными силами
|Представлены прототипы смартфона с экраном 360 Foldable OLED и ноутбука без клавиатуры
|Илон Маск оказался плохим предсказателем. Его прогнозы практически не сбываются