Финансовые новости
- |
- 19.05.22
- |
- 14:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Google вывезла из России большую часть своих сотрудников — The Wall Street Journal
09:29 19.05.2022 |
По сообщениям сетевых источников, компания Google вывезла из России большую часть своих сотрудников в рамках подготовки к прекращению коммерческой деятельности в стране. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные осведомлённые источники.
В сообщении сказано, что многие сотрудники российского подразделения Google предпочли покинуть Россию и продолжить работу в компании за рубежом. Отмечается, что в основном они переехали в Дубай, где у Google имеется большой офис. При этом часть сотрудников компании решила остаться в России и покинула компанию. По данным источника, в скором времени в России не останется ни одного сотрудника американской компании, которая планирует свернуть коммерческую деятельность в стране.
Согласно имеющимся данным, Google начала предлагать сотрудникам российского подразделения выезд за границу в марте этого года, когда суд заморозил основной банковский счёт американской компании в стране. После того, как Google не выплатила в установленный срок штраф в размере свыше 7,2 млрд рублей за распространение запрещённой информации Федеральная служба судебных приставов открыла исполнительное производство по взысканию штрафа в принудительном порядке.
В результате российская «дочка» Google оказалась без средств для выплаты заработной платы и иных расходов. Ранее также стало известно, что ООО «Гугл» намерена инициировать собственное банкротство. Согласно имеющимся данным, бесплатные сервисы компании, такие как поисковик, YouTube и Gmail, продолжат работать в России.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский предложил Раде продлить военное положение и срок всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток
|Еврокомиссия официально предложила создать новый механизм для восстановления Украины
|Европейская комиссия предоставит Украине новый макрофин в размере 9 млрд евро в 2022 году – фон дер Ляйен
|ЕС возглавит усилия по реконструкции послевоенной Украины на принципах сочетания инвестиций с реформами – фон дер Ляйен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Европарламент проголосовал «за» отмену импортных пошлин ЕС для Украины
|Германия, Дания, Нидерланды и Бельгия подписали соглашение о ветровой энергии на 135 млрд евро
|В Польше начинают эксперимент с выплатой универсального базового дохода
|Выступая в бундестаге, Олаф Шольц выступил в защиту поставок Украине тяжелых вооружений
|Politico: Байден не отправляет Киеву американские РСЗО из-за возможной реакции РФ
|Пентагон намерен выяснить происхождение НЛО
Это интересно
|Геофизик из Японии предложил простой способ синхронизации всех часов на планете
|Представлен самый мощный Cadillac Escalade-V с 691-сильным мотором от Camaro ZL1
|Samsung отказалась от планов по производству электромобилей собственными силами
|Представлены прототипы смартфона с экраном 360 Foldable OLED и ноутбука без клавиатуры
|Илон Маск оказался плохим предсказателем. Его прогнозы практически не сбываются
|Израильская StoreDot продемонстрировала технологию сверхбыстрой зарядки — на 160 км хода за 5 минут
|Власти США и ЕС разработают механизм координации субсидий на поддержку полупроводниковой отрасли