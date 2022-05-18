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Филиал Google в России намерен инициировать своё банкротство — все ключевые сервисы компании продолжат работу
16:22 18.05.2022 |
Стало известно, что ООО «Гугл», являющееся российской структурой Google, планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. На это указывает уведомление, опубликованное компанией на Федресурсе -реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
«Настоящим ООО «Гугл» в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона <...> обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) путём включения уведомления в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, поскольку с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок», - говорится в сообщении компании.
Изданию РБК пресс-служба Google подтвердила, что российская «дочка» компании намерена объявить себя банкротом. «Некоторое время назад Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета "Google Россия" сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств. "Google Россия" опубликовала уведомление о намерении объявить себя банкротом. Вместе с тем мы знаем, что люди в России полагаются на наши сервисы для доступа к качественной информации, и мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы, такие как поиск, YouTube, Gmail, Карты, Android и Play, нашим пользователям», - сообщили в компании.
Напомним, в конце прошлого года на компанию Google в России был наложен оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей из-за неудаления материалов, распространение которых на территории страны запрещено. Компания могла добровольно выплатить его, но не сделала этого. В результате Федеральная служба судебных приставов открыла исполнительное производство по взысканию с компании штрафа в принудительном порядке. Согласно имеющимся данным, юрлицо Google по итогам 2021 года получило чистый убыток в размере 26 млрд рублей.
Согласно последним данным, сумма оборотного штрафа в отношении компании Google выросла более чем на 500 млн рублей за счёт назначенного исполнительского сбора, сообщает Interfax.
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