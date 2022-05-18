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В России засекретили объемы экспорта нефти по морю - Reuters
13:57 18.05.2022 |
Российская нефтяная компания-монополист «Транснефть» ограничила доступ к ежемесячным графикам экспорта нефти из российских портов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что российским экспортерам нефти будут предоставлены только даты погрузки собственных грузов вместо стандартной практики согласования документа, включающего полные графики загрузки для всех экспортеров.
Источники агентства добавили, что график загрузки нефти на 1-5 июня уже был бы издан, но в этот раз трейдерам сказали, что ждать нечего.
Обычно планы по погрузке имеют решающее значение для участников российского нефтяного рынка, включая грузоотправителей, страховщиков и покупателей нефти.
Отмечается, что такой шаг не редкий случай, когда российское правительство скрывает важные статистические данные с рынка. Так, в апреле министерство энергетики России ограничило доступ к своей статистике по добыче и экспорту нефти и газа.
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