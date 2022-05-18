В Молдове выступили за политическую дискуссию по выходу из СНГ

Глава парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что после окончания войны в Украине власти должны решить, стоит ли стране оставаться в составе Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Гросу заявил, что в нынешней ситуации власти "не видят необходимости" участвовать в мероприятиях в рамках СНГ.

"Мы должны были провести мероприятие в Кишиневе [в рамках СНГ] по теме сельского хозяйства. Я попросил коллег сообщить секретариату организации, что не видим, как это можно сделать, пока в нашем регионе идет война", - сказал он.

По мнению главы парламента, после окончания войны в Украине, власти должны решить, стоит ли Молдове оставаться в составе СНГ.

"Продолжим ли быть частью этой организации или нет, я думаю, что здесь нужно провести политическую дискуссию. Это мы должны сделать после того, как все успокоится и закончится война, и принять решение, потому что мы должны тщательно рассчитать, какие плюсы и минусы [членства в СНГ]", - сказал Гросу.

Спикер парламента также напомнил, что Россия ввела эмбарго на молдавскую продукцию, и это, по его словам, было "уроком для наших производителей", нашедших другие рынки сбыта своей продукции. Он подчеркнул, что сейчас 70% наших товаров экспортируется в ЕС.

Напомним, в марте после подачи заявки на вступление в ЕС президент каМая Санду заявил, что власти выберут подходящий момент для выхода Молдовы из СНГ, "когда достигнем достаточного прогресса на европейском пути".