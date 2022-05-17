Россия заявила о выходе из Совета государств Балтийского моря, откуда ее выгнали два месяца назад

Россия заявила о выходе из Совета государств Балтийского моря (CBSS), хотя ее отстранили от участия в деятельности совета еще в начале марта из-за вторжения в Украину.

Заявление о выходе распространил МИД РФ, пишет "Европейская правда".

Российское министерство обвинило членов Совета в политизации его деятельности и заявило, что ситуация в организации "деградирует".

По мнению МИД РФ, страны-члены НАТО и Евросоюза в составе Совета "отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура".

Напомним, 3 марта члены Совета государств Балтийского моря единогласно решили отстранить Россию от дальнейшего участия в деятельности Совета.

Россию также не пригласили на министерскую сессию, которая планируется 25 мая в Норвегии.

В этом году CBSS должен отмечать 30-летие. В настоящее время в него входят Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Европейский Союз. Также статус наблюдателя имеет Украина.

После аннексии Крыма в 2014 году ежегодные заседания CBSS на уровне министров иностранных дел не проводились.