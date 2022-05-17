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Максимальное падение за всю историю России: выдачи ипотеки рухнули в четыре раза
10:42 17.05.2022 |
Как сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс», в апреле российские банки одобрили 37 200 заявок на ипотеку на 130,5 млрд руб. Количество выданных кредитов по сравнению с мартом 2022 упало на 77%, объем ипотеки - на 75%.
Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин подчеркнул, что падение выдачи ипотеки стало максимальным за всю историю. В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, выдача ипотечных кредитов также снижалась, но не настолько сильно. В апреле 2020 было выдано на 36% меньше кредитов, чем месяцем ранее, а объём снизился на 43%.
В Национальном бюро кредитных историй подтвердили падение выдачи ипотеки. По данным НБКИ, в апреле выдача сократилась на 60,7% по сравнению с мартом, по сравнению с февралем - на 62,7%. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков сообщил, что спад в ипотеке был отложенным, потому что в марте россияне получали ипотечные кредиты, которые были одобрены за несколько недель или месяцев до этого.
В начале кризиса часть заемщиков могла активнее брать ипотеку в ожидании роста цен на жилье, однако к апрелю ажиотажный спрос был исчерпан. На показатели повлияло ужесточение риск-политики банков и повышение ставок по кредитам.
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