Финансовые новости
- |
- 16.05.22
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
McDonald's полностью уходит из России, рестораны продадут
15:44 16.05.2022 |
McDonald's в понедельник, 16 мая, объявил о решении уйти с российского рынка. Все 850 ресторанов американской сети фастфуда продадут, сообщает агентство Associated Press.
Причиной своего решения компания называет гуманитарный кризис, вызванный войной. Сохранение бизнеса в России "больше не отвечает ценностям McDonald's".
В начале марта компания решила закрыть свои рестораны в России, но все это время продолжала платить зарплаты 62 000 работников. McDonald's надеется, что покупатель ресторанов, которого пока не нашли, сохранит эти рабочие места.
Причиной своего решения компания называет гуманитарный кризис, вызванный войной. Сохранение бизнеса в России "больше не отвечает ценностям McDonald's".
В начале марта компания решила закрыть свои рестораны в России, но все это время продолжала платить зарплаты 62 000 работников. McDonald's надеется, что покупатель ресторанов, которого пока не нашли, сохранит эти рабочие места.
Гендиректор McDonald's Крис Кемпчински подчеркнул, что хотя решение уйти с российского рынка и было непростым, ценности компании и обязательства перед мировым сообществом для нее важнее.
"В рамках решения McDonald's о выходе с российского рынка компания намерена продать все свои рестораны в России местному покупателю, а также - инициировать процесс по лишению всех этих ресторанов права на использование бренда. Это повлечет за собой прекращение использования названия, логотипа, торговой марки и меню McDonald's", - говорится в заявлении компании.
McDonald's планирует сберечь свои торговые марки в России и начнет снимать с заведений желтые арки буквы "М" и другие элементы фирменного стиля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Наступление РФ затормозилось на 30 дней, потеряна треть собранной армии - разведка Британии
|Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП
|Рада возобновила ответственность за неуплату налогов во время войны
|Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Венгерский парламент переизбрал Орбана на пост премьера
|McDonald's полностью уходит из России, рестораны продадут
|Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП и инфляции из-за вторжения России в Украину
|Глава посольства США: Украина тоже может вступить в НАТО без ПДЧ
|Швейцария на референдуме поддержала упрощение донорства органов
|МВФ увеличил вес доллара и юаня в корзине SDR на основе изменений в мировой торговле
Это интересно
|Rolls-Royce представил обновленный Phantom
|Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Акции соцсети рухнули на 20%
|В Google Картах появился режим Immersive View, объединяющий Street View со спутниковыми снимками
|Норвегия соединит свои города электрическими гидросамолётами Elfly
|Представлен новый Land Rover Range Rover Sport
|В Google Chrome можно будет использовать подменные номера кредитных карт
|BMW перейдёт на более дешёвые аккумуляторы и снизит издержки на 30 %