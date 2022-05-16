McDonald's полностью уходит из России, рестораны продадут

McDonald's в понедельник, 16 мая, объявил о решении уйти с российского рынка. Все 850 ресторанов американской сети фастфуда продадут, сообщает агентство Associated Press.

Причиной своего решения компания называет гуманитарный кризис, вызванный войной. Сохранение бизнеса в России "больше не отвечает ценностям McDonald's".

В начале марта компания решила закрыть свои рестораны в России, но все это время продолжала платить зарплаты 62 000 работников. McDonald's надеется, что покупатель ресторанов, которого пока не нашли, сохранит эти рабочие места.

Причиной своего решения компания называет гуманитарный кризис, вызванный войной. Сохранение бизнеса в России "больше не отвечает ценностям McDonald's".

В начале марта компания решила закрыть свои рестораны в России, но все это время продолжала платить зарплаты 62 000 работников. McDonald's надеется, что покупатель ресторанов, которого пока не нашли, сохранит эти рабочие места.

Гендиректор McDonald's Крис Кемпчински подчеркнул, что хотя решение уйти с российского рынка и было непростым, ценности компании и обязательства перед мировым сообществом для нее важнее.

"В рамках решения McDonald's о выходе с российского рынка компания намерена продать все свои рестораны в России местному покупателю, а также - инициировать процесс по лишению всех этих ресторанов права на использование бренда. Это повлечет за собой прекращение использования названия, логотипа, торговой марки и меню McDonald's", - говорится в заявлении компании.

McDonald's планирует сберечь свои торговые марки в России и начнет снимать с заведений желтые арки буквы "М" и другие элементы фирменного стиля.