Беларусь теряет из-за санкций до 18 млрд долларов в год

Объем потерь, которые экономика Беларуси несет из-за санкций Запада, составляет около 16-18 млрд долларов в год. Такие данные привел премьер-министр страны Роман Головченко в интервью телеканалу Al Arabiya, сообщает государственное агентство БелТА в воскресенье, 15 мая.

По словам Головченко, из-за санкций Беларусь оказалась лишена возможности продавать свои товары в Евросоюз и страны Северной Америки. Чтобы компенсировать потери, Минск собирается переориентировать потоки экспорта на другие рынки - "в том числе, азиатский, африканский, Ближнего Востока и Арабского залива", указал премьер.

В конце февраля Евросоюз опубликовал обновленный список санкций против физических и юридических лиц из России и Беларуси, ответственных за признание "независимости" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и агрессию против Украины. Всего в списке 670 позиций. В него вошел ряд военачальников и государственных чиновников Республики Беларусь. Их активы на территории ЕС будут заморожены.