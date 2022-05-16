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Россия национализировала заводы Renault. Будет выпускать «Лады» и «Москвичи»
10:23 16.05.2022 |
Французская группа Renault ушла из России. Заводы "АвтоВАЗа" в Тольятти и Ижевске, принадлежавшие французам, перешли в собственность российского правительства, а московский завод - в собственность мэрии города, сообщило Министерство промышленности и торговли России.
По условиям соглашения, владельцем 100% акций ЗАО "Рено Россия" стало правительство Москвы, а 67,69% акций "АвтоВАЗ" - государственное предприятие НАМИ, разрабатывавшее проект автомобиля Aurus. Владельцем остальных акций "АвтоВАЗ" остается корпорация "Ростех".
Renault получила шестилетний опцион на обратный выкуп своей доли в "АвтоВАЗе", если захочет вернуться.
В Тольятти теперь планируют выпускать только "Лады", а на московском заводе собираются возобновить производство автомобилей под брендом "Москвич".
Основным партнером возрожденного завода "Москвич" станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе и электромобилей, утверждается на сайте мэрии Москвы.
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