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Reebok продал магазины в России
10:17 16.05.2022 |
Подразделение магазинов спортивных товаров Reebok, бренда американской компании Authentic Brands Group (ABG), прекратило свою работу в России - сеть из более 100 торговых точек была продана турецкому холдингу FLO Retailing.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на издания КоммерсантЪ и Yeni Safak.
Сами магазины сменят название, при этом новый владелец, по всей видимости, сохранит бренд Reebok.
FLO был получен контроль над сетью Reebok после подписания контракта о выпуске на фабриках Турции и продаже продукции под этой маркой для 12 стран.
По словам генерального директора FLO Retailing Бурака Овюнча, крупные бренды присматриваются к аналогичному сотрудничеству в Турции "из-за влияния глобального кризиса поставок".
Компания ABG заморозила деятельность на российском рынке с марта из-за вторжения РФ в Украину.
Стоимость магазинов Reebok в РФ оценивается в 22,5 миллиона долларов, при этом не исключается, что сумма сделки оказалась втрое меньшей.
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