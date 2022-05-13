РЖД придётся разобрать часть «Сапсанов» на запчасти после ухода Siemens

Компания Siemens выходит из совместных предприятий в России и прекращает с 13 мая сервисные контракты с ОАО РЖД, в частности, на обслуживание «Сапсанов».

Эксперты считают, что обеспечение поездов комплектующими будет представлять серьезную проблему, даже при наладке сервиса силами российских структур. Источник пишет, что часть парка придётся разобрать на запчасти, как это уже происходит с самолетами.

ОАО РЖД сейчас использует 16 «Сапсанов». В 2019 году между ОАО РЖД и Siemens был заключен контракт на поставку до 2023 года 13 «Сапсанов» и их техобслуживание на 30 лет стоимостью €1,1 млрд. Успело прийти четыре электропоезда, поставки остальных остановлены. Как сообщили в Siemens: «Продукция не будет поставляться в РФ ввиду санкционного запрета».

У Siemens есть СП с «Синара - Транспортные машины» (СТМ) - «Уральские локомотивы»,- которое выпускает, в частности, «Ласточки». У ОАО РЖД в эксплуатации порядка 260 таких поездов. Отдельно судьбу «Уральских локомотивов» в Siemens и СТМ не комментируют. Текущий уровень локализации «Ласточек» - 85-87%.