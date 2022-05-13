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Крупнейшая немецкая страховая компания Allianz может полностью выйти из РФ
22:56 12.05.2022 |
Крупнейшая немецкая страховая компания Allianz, ранее переставшая обслуживать новых клиентов в России, может полностью выйти из страны-агрессора.
Об этом заявил финансовый директор компании, сообщает Reuters.
"Я бы определил вероятность как очень высокую", - рассказал финансовый директор Джулио Терзариол в ответе на вопрос о шансах сворачивания своей деятельности там.
В Allianz рассчитывают, что потери от выхода из РФ могут колебаться в диапазоне от 400 млн. евро до 500 млн. евро.
Чистая прибыль компании в первом квартале составила 561 млн евро по сравнению с 2,57 миллиарда евро год назад.
Еще в марте Allianz заявила, что прекратит страхование нового бизнеса и не будет осуществлять новые инвестиции в России. На долю ее сделок в России и Украине приходилось менее 0,2% выручки и операционной прибыли компании в 2021 году.
Общий объем инвестиций в эти страны составляет около 0,3% инвестиционного портфеля в размере 808,5 млрд. евро.
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